JO de Tokyo : Mo Farah ne participera pas !

Comme un air de retraite avant l'heure pour Farah...

Le vétéran anglais de 38 ans et roi du 10 000m a brûlé son ultime joker, vendredi soir sur le tartan de Manchester. Passé au travers le 5 juin dernier à Birmingham,Obligé de boucler la distance en 27”28 au moins, le légendaire Farah également deux fois médaillé d'or sur 5 000m a échoué. Il a de surcroît terminé sa course, disputée sous la pluie et dans le froid,En bouclant les premiers 5 000 mètres en 13'42, le sextuple champion du monde semblait pourtant en passe de relever le challenge qu'il s'était fixé pour son retour sur les pistes. La seconde moitié de course s'est malheureusement avéré beaucoup plus complexe pour "Big Moh", laissé seul face à son pari, pour les trois dernières kilomètres.Malheureusement pour le Britannique et ses supporters, cette tentative s'est soldée sur un nouvel échec.Surtout si l'on s'en tient à ces déclarations de vendredi soir. « Merci à tous ceux qui sont venus me soutenir, j'ai tout donné, et c'est tout ce que j'avais. Il y avait du vent, j'ai senti à quelques tours de la fin que ce serait difficile. J'ai eu une carrière fantastique, très longue, je suis très heureux de tout ce que j'ai réalisé. Je n'ai pas été assez bon ce soir (vendredi), c'est dur de voir que je ne suis pas au contact des meilleurs. »Déjà très loin des minima (8eme en 27'50”54), il n'avait pas renoncé pour autant à les réussir vendredi soir à Manchester. Raté.