JO de Tokyo : Les partenaires d'entraînement sont connus

Douze joueurs retenus pour participer à l'événement, quatre suppléants et... neuf partenaires d'entraînement. Vingt-quatre heures après avoir dévoilé la liste des sélectionnés pour le tournoi de basket des Jeux Olympiques de Tokyo, Vincent Collet a communiqué le nom des partenaires d'entraînement qui participeront à la préparation des Bleus pour les JO, mais ne seront pas du voyage au Japon au même titre que la délégation française. En revanche, ils permettront à l'équipe de France de se tester lors de matchs d'entraînements plus précieux que jamais dans la mesure où la France ne disputera aucun match amical. « En raison de la situation sanitaire il a été impossible de mettre en place, comme à l’accoutumée, des rencontres internationales, à l’issue de notre stage à Pau. C’est pour cela que nous avons opté pour réaliser des scrimmages entre nous (...) Ces neuf joueurs nous permettrons de compléter les équipes qui s’affronteront lors de notre stage à Pau et d’effectuer dans le même temps une revue d’effectif importante pour l’avenir. » C'est dans ce sens que le sélectionneur français a fait appel à certains joueurs ayant déjà eu le privilège de porter le maillot bleu. C'est notamment le cas du Villeurbannais Paul Lacombe, qui avait terminé troisième du dernier Mondial avec les Tricolores. Avec 27 sélections, l'ancien Monégasque est le plus expérimenté de ces partenaires d'entraînement retenus par Collet.

Collet : « Des joueurs qui pourraient intégrer le Team France Basket »



Mouhammadou Jaiteh, qui fait aujourd'hui les beaux jours du club turc de Gaziantep, en compte trois de moins (24). Très chevronné lui aussi toutefois, il était également rentré avec une médaille de bronze autour du cou, en 2015 à l'issue de l'Euro. Si Benjamin Sène (Boulazac) a eu droit, lui, à une sélection dans sa carrière, les six autres partenaires d'entraînement connus depuis vendredi n'ont pas eu cette chance encore. Abdoulaye N'Doye (Monaco), Terry Tarpey (Le Mans), Pierre Pelos (Bourg-en-Bresse), Petr Cornelie (Pau-Lacq-Orthez) comme Yoan Makoundou (Cholet) ne compte encore aucune cape à ce jour. Jaylen Hoard non plus, mais le natif du Havre évolue en NBA. Les neuf joueurs en question rejoindront le groupe France pour le stage de préparation de Pau, le 1er juillet prochain. Et Vincent Collet attend beaucoup d'eux. Sans cacher qu'ils devraient très vite prendre du galon à l'échelon international eux aussi. « Dans ce groupe, il y a également de jeunes joueurs que nous pourrons plus facilement évaluer. Ces joueurs pourraient un jour intégrer, pour ceux qui n’y sont pas déjà, le Team France Basket. » Le jeu en vaut la chandelle.