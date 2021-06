JO de Tokyo : Les athlètes qui enfreindront les règles anti-Covid risqueront l'exclusion !

Des amendes ont également été prévues

Le Comité International Olympique, le Comité International Paralympique et le comité d’organisation de Tokyo 2020 ont commencé les publications des troisièmes et dernières éditions des Playbooks de #Tokyo2020.https://t.co/yElbYSkevz@jeuxolympiques I @Paralympics

Parmi les règles actualisées ce mardi à 37 jours du coup d'envoi de l'épreuve (23 juillet au 8 août) par le comité d'organisation et concentrées dans la dernière version d'un manuel qui compte désormais 70 pages figure en effet un gros chapitre consacré au Covid-19. Une partie agrémentée de bandes dessinées que les compétiteurs en lice auront tout intérêt à lire attentivement.Le nouveau playbook de ces JO de Tokyo 2020 qui auraient dû se dérouler l'été dernier si la pandémie mondiale de coronavirus n'était pas venue mettre son grain de sel dans les plans établis a ainsi prévu de sanctionner au prix fort les athlètes qui décideraient de ne pas se plier aux règles sanitaires.Des règles impératives, à en croire l'organisation, pour garantir la sécurité sur ce plan durant les Jeux. Un engagé refusant de se prêter aux tests quotidiens qui seront imposés aux participants ou qui ne portera pas son masque, et ce quelle que soit la raison, se retrouvera du même coupToutefois, le CIO pourrait d'abord frapper au portefeuille, avec un barème d'amendes pour sanctionner une première infraction. En revanche, la deuxième débouchera dans la plupart des cas sur une exclusion pure et simple du contrevenant. « Nous attendons de vous que vous respectiez les règles, mais si vous ne le faites pas, des sanctions pourraient vous être infligées», a assuré mardi le directeur des opérations des Jeux au CIO Pierre Ducrey, sans cacher que les athlètes qui auraient la mauvaise idée d'enfreindre le règlement pourraient même se voir priver d'autres olympiades.