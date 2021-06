JO de Tokyo : Les 21 joueurs retenus pour préparer les Jeux

Nikola Karabatic est de retour en sélection. Gravement blessé au genou droit et tenu éloigné des parquets pendant sept mois et demi, la superstar du handball français figure parmi les 21 joueurs retenus par Guillaume Gille pour préparer le tournoi des Jeux Olympiques de Tokyo, cet été (23 juillet au 8 août). Le sélectionneur français a dévoilé sa liste ce lundi. Et le leader des Bleus tout juste de retour de Cologne, où le PSG n'a pas pu faire mieux ce week-end que troisième du Final Four de la Ligue des Champions, en fait partie, au même titre notamment que son frère et coéquipier à Paris Luka Karabatic. « Revoir Nikola sur les terrains et poursuivre le chemin vers son meilleur niveau constitue une vraie belle nouvelle pour lui et pour nous. Aussi, cette liste voit le retour d’Élohim absent sur blessures lors du Mondial et du TQO, et l’intégration de Dylan dans le groupe des stagiaires. » Les deux hommes, au même titre que les 19 autres joueurs convoqués (Romain Lagarde, toujours engagé dans le championnat allemand avec Rhein-Neckar Löwen, arrivera plus tard), prendront part au stage de préparation pour les Jeux, qui se déroulera du 23 juin au 5 juillet à la Maison du Handball de Créteil, avec en point d'orgue le match amical face à l'Egypte, le premier des trois que disputeront les Français (ils rencontreront ensuite le Japon, le 18, et le Danemark, le 21) avant le jour J. Gille : « Ravi de pouvoir compter sur l’ensemble des forces vives »

Dans la foulée, Gille donnera les noms des 17 joueurs (quinze, dont un remplaçant, et deux réservistes) qui s'envoleront pour Tokyo. A l'issue de ce premier stage de préparation, le sélectionneur devra en effet écarter quatre éléments, au même titre qu'il réduira de nouveau son groupe (qui passera cette fois à 14) à la veille de la première sortie des Bleus dans le cadre de ces Jeux, le 24 juillet contre l'Argentine. En attendant, ils sont 21, et cette pré-sélection bâtie par l'ancien demi-centre des Bleus semble lui convenir au plus haut point. « Je suis ravi de pouvoir compter sur l’ensemble des forces vives, notamment à la sortie du Final Four. Nous sommes donc en capacité de présenter la liste des joueurs qui vont être amenés à préparer les JO après un court break de dix jours et des vacances bien méritées (...) Cette liste s’inscrit dans la continuité du Mondial, du TQO et du dernier rassemblement pour les qualifications à l’Euro 2022. On s’appuie très largement sur le groupe qui a vécu ces circonstances-là. » C'est dans ce sens que le successeur de Didier Dinart a décidé de se passer de Nicolas Claire et Adrien Dipanda notamment. Les deux hommes ont, il faut le dire, peu joué ces derniers temps.



Les 21 joueurs retenus pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo

Gardiens : Rémi Desbonnet (Nîmes) - Yann Genty (PSG) - Vincent Gérard (PSG)

Ailiers gauches : Hugo Descat (Montpellier) - Michaël Guigou (Nîmes) - Dylan Nahi (PSG)

Arrières gauches : Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes) - Romain Lagarde (Rhein-Neckar Löwen) - Timothey N’Guessan (FC Barcelone) - Élohim Prandi (PSG)

Demi-centres : Nikola Karabatic (PSG) - Kentin Mahé (Veszprem) - Nedim Rémili (PSG)

Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone) - Luka Karabatic (PSG) - Nicolas Tournat (Kielce)

Arrières droits : Dika Mem (FC Barcelone) - Melvyn Richardson (Montpellier)

Ailiers droits : Luc Abalo (Elverum) - Valentin Porte (Montpellier) - Yanis Lenne (Montpellier)



Les remplaçants

Gardien : Kévin Bonnefoi (Montpellier)

Arrière gauche - défenseur : Karl Konan (Pays d'Aix UC)

Demi-centres : Nicolas Claire (Pays d’Aix UC) - Aymeric Minne (HBC Nantes)

Arrière droit - défenseur : Adrien Dipanda (Saint-Raphaël Var HB)

Ailier droit : Benoît Kounkoud (PSG)

Pivot : Théo Monar (Nantes)