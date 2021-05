JO de Tokyo : Le VTT avec Sarrou, Koretzky, Ferrand-Prévôt et Lecomte, du renouveau pour la piste

#MissionTokyo lancée pour l'équipe de France VTT, pleinement engagée vers l'objectif olympique ! pic.twitter.com/fN6uAyVeiw

Ferrand-Prévôt et Lecomte viseront le titre



La 2e titulaire sera désignée ultérieurement pour disputer également le keirin et la vitesse individuelle.

Une équipe renouvelée pour la piste

La Fédération Française de cyclisme a mis un terme au suspense. La sélection pour les épreuves de VTT des prochains Jeux Olympiques de Tokyo n’a pas réservé d’énorme surprise. En grande forme depuis le début de la saison, avec notamment une victoire en Coupe du Monde à Albstadt, Victor Koretzky sera la principale chance tricolore lors de la course masculine. Pour l’accompagner, c’est l’évidence Jordan Sarrou qui s’est imposée. Champion du monde en titre et cinquième lors de l’étape de la Coupe du Monde organisée à Nove Mesto a reçu l’aval unanime du comité de sélection. « Chez les hommes, les choses se sont faites naturellement à travers les deux manches de Coupe du Monde, a confié le Directeur Technique National Christophe Manin, dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Les meilleurs ont nettement émergé. »En ce qui concerne l’équipe de France féminine de VTT, le choix a été encore plus évident. A 29 ans, Pauline Ferrand-Prévôt aura l’opportunité d’aller chercher le seul titre qui lui manque. L’actuelle championne du monde et d’Europe de la discipline reste sur un abandon à Rio après une 26eme place à Londres. Pour accompagner la numéro 2 mondiale de la discipline, la FFC a confirmé que ce sera… la numéro 1 Loana Lecomte. « La sélection était très limpide chez les femmes puisqu'on possède actuellement les numéro 1 et numéro 2 mondiales », a laconiquement confirmé Christophe Manin. Un duo de choc dont l’objectif sera d’aller chercher un deuxième titre olympique féminin après celui de Julie Bresset en 2012.Si l’expérience sera de mise en VTT, la FFC a décidé de renouveler son équipe de sprint concernant le cyclisme sur piste. Pour la vitesse et le keirin féminins, Mathilde Gros sera sans grande surprise la tête d’affiche, elle qui a remporté deux titres de championne d’Europe sur le keirin. Elle ne sera toutefois pas seule à Tokyo avec une deuxième sélectionnée qui « sera désignée ultérieurement pour disputer également le keirin et la vitesse individuelle ». En ce qui concerne l’équipe masculine, la succession de Grégory Baugé sera pour Florian Grengbo, âgé de seulement 20 ans. « Florian est le meilleur performeur depuis un an, justifie Christophe Manin. Il a réussi 17''36 en test et est en constante progression. » Pour l’accompagner, Sébastien Vigier et Rayan Helal seront alignés lors de la vitesse par équipes tout en étant titularisés en individuel et sur le keirin.