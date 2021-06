JO de Tokyo : La sélection de Grande-Bretagne avec Thomas et Hart mais sans Froome

Thomas, Geoghegan Hart, and Yates brothers to form Great Britain team at Tokyo Olympic Gameshttps://t.co/4epeTSfDGj

Les coureurs d’Ineos Grenadiers en force

Le cyclisme britannique peut s’enorgueillir de beaucoup de talents. Mais, avec les quotas pour les Jeux Olympiques étant très resserrés, des choix doivent être faits et certains coureurs de premier plan resteront sur le carreau. Alors que des nations comme la France, qui ne pourra pas compter sur Julian Alaphilippe ou Romain Bardet, la Belgique, la Colombie, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas pourront compter sur cinq représentants lors de la course en ligne prévue le 24 juillet prochain sur un circuit exigeant tracé autour du Fuji International Speedway, la Grande-Bretagne devra se contenter de quatre billets dans un peloton qui sera riche de 130 candidats aux médailles. Alors que le Comité Olympique Britannique doit officiellement annoncer ses choix à la fin du mois de juin, le site Cyclingnews a appris que la décision était d’ores-et-déjà prise et que, notamment, Chris Froome ne fera pas le voyage à Tokyo.Vainqueur du Tour de Romandie, troisième du Tour de Catalogne et du Critérium du Dauphiné cette saison, Geraint Thomas sera bien au rendez-vous dans une équipe qui aura de forts accents Ineos Grenadiers. En effet, le vainqueur du Giro 2020 Tao Geoghegan Hart devrait également être convié à la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo, qui sera disputée sur 234 kilomètres avec cinq difficultés au programme et 4865 mètres de dénivelé positif. Vainqueur du Tour de Catalogne et deuxième de l’UAE Tour cette saison, Adam Yates fait également partie de cette équipe qui sera complétée par… son frère Simon Yates. Vainqueur du Tour des Alpes et troisième du Tour d’Italie, le coureur de l’équipe BikeExchange sera le quatrième homme de cette formation. Les deux quotas pour l’épreuve contre-la-montre du 28 juillet devraient revenir à Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart, plus à l’aise dans l’exercice. Ambitionnant de représenter la Grande-Bretagne en VTT, Tom Pidcock est écarté en raison du règlement des Jeux Olympiques qui n’autorise pas un athlète à participer à plusieurs disciplines. Hugh Carthy ou encore Luke Rowe peuvent également dire adieu aux JO.