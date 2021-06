JO de Tokyo : Halep doit renoncer

Ce match contre Angelique Kerber à Rome va longtemps hanter les pensées de Simona Halep. Le 12 mai dernier, la Roumaine avait dû abandonner en raison d'une blessure au mollet gauche. La joueuse de 29 ans, n°3 mondiale, espérait alors revenir à temps pour jouer Roland-Garros. Mais les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour elle. Non seulement elle n'a pas pu disputer le tournoi parisien, ni celui de Bad Hombourg où elle devait débuter sa saison sur gazon, ni Wimbledon où elle a tout fait pour être prête à temps mais a finalement déclaré forfait au dernier moment. Et ce lundi, le site roumain Digisport nous apprend que l'ancienne n°1 mondiale ne pourra pas non plus jouer les Jeux Olympiques de Tokyo dans un mois, toujours en raison de ce mollet récalcitrant. « Simona Halep ne participera pas, elle ne sera pas la porte-drapeau de la Roumanie. Nous sommes très tristes, nous savons à quel point Simona voulait participer aux Jeux Olympiques", a déclaré Mihai Covaliu, président du Comité olympique et sportif roumain.

Halep devra attendre Paris 2024

Si le tournoi olympique n'est pas toujours un objectif pour les joueurs et joueuses de tennis, il l'était pour Simona Halep, qui devait même disputer le simple, le double et le double mixte afin de s'offrir le maximum de chances de remporter une médaille, elle qui avait été éliminée dès le premier tour, en simple et en double, lors de sa seule participation à des JO, sur le gazon de Londres en 2012. "Je crois que ce rêve olympique peut devenir réalité car il y a des milliers d'heures de travail et beaucoup d'envie derrière. Les JO de Tokyo signifient beaucoup de fierté pour moi", déclarait la gagnante de Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019 il y a quelques mois. Mais le rêve est passé et elle devra désormais attendre Paris 2021, où le tournoi de tennis se déroulera à Roland-Garros, ce qui ne sera pas pour lui déplaire.