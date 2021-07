Nikola Karabatic fera bien le voyage au Japon avec les Bleus. Le sélectionneur français Guillaume Gille a dévoilé lundi matin la liste des quinze joueurs retenus (plus les deux remplaçants) pour disputer le tournoi olympique des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août) et la star de l'équipe de France en fait partie. Grand absent en janvier dernier du Championnat du Monde en Egypte que les Tricolores avaient quitté en demi-finales après la gifle reçue contre la Suède, l'arrière gauche (ou demi-centre) du PSG, opéré du genou droit en octobre dernier, effectuera ainsi son grand retour au sein d'un groupe France qui s'envolera pour Tokyo sans le coéquipier de Karabatic Dylan Nahi, pas retenu, au même titre que le Montpelliérain Yannis Lenne ou encore les deux arrières gauches Elohim Prandi et Jean-Jacques Acquevillo.

Gille : "Lagarde, l'expression couteau suisse lui va bien"

Comme Nahi, les deux hommes étaient pressentis, mais n'ont finalement pas été convoqués. Rémi Desbonnet et Romain Lagarde l'ont, eux, été, mais comme remplaçants uniquement. Ils ne logeront donc pas au village olympique. "Romain est un joueur qui pourra répondre au plus grand nombre de problématiques. L’expression couteau suisse lui va bien. Il est précieux dans l’effectif car il peut jouer sur la base arrière à tous les postes et défendre aussi à tous les postes", a reconnu Guillaume Gille au sujet de Lagarde, préféré à Acquevillo dans cette liste très proche de celle qui avait permis aux Bleus de décrocher leur sésame pour Tokyo lors du TQO de mars dernier. Gille a fait le choix de la continuité. Avec l'espoir que cela porte chance à la France, qui débutera ses Jeux le 24 juillet prochain contre l'Argentine.



La liste des 15 joueurs retenus pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Gardiens : Genty, Gérard

Ailiers gauches : Guigou (cap), Descat

Arrières gauches : N'Guessan

Demi-centres : K. Mahé, N. Karabatic

Arrières droits : Mem, Remili, M. Richardson

Ailiers droits : Abalo, Porte

Pivots : Fabregas, L. Karabatic, Tournat

Remplaçants : Desbonnet (gardien), Lagarde