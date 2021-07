JO de Tokyo (F) : La liste des 15, avec six novices et Pineau

Elles seront six à découvrir les Jeux. Deux semaines après avoir écarté Laura Glauser, Manon Houette, Astride N'Gouan et Emma Jacques d'un groupe qui comptait alors 22 joueuses à l'époque, le réduisant du même coup à 18 éléments, Olivier Krumbholz a dévoilé lundi sa liste des 15 joueuses retenues pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août), quelques heures après que son homologue de l'équipe de France masculine Guillaume Gille en a fait de même, avec notamment le grand retour de Nikola Karabatic, opéré en octobre dernier. Là aussi, le sélectionneur français a livré quinze noms sans réelle surprise, la surprise étant précisément venue en juin dernier de sa décision de laisser de côté Laura Glauser, Manon Houette et Astride N'Gouan, privées par la même occasion de ces JO 2020 reportés en 2021. On retiendra donc la présence de six joueuses qui découvriront les Jeux. Les six novices en question se nomment Coralie Lassource, Chloé Valentini, Kalidiatou Niakaté, Méline Nocandy, Pauline Coatanéa et Pauletta Foppa.

Pineau de retour

Elles logeront toutes au village olympique. Cela ne sera pas le cas en revanche pour la troisième gardienne Catherine Gabriel comme pour Océane Sercien-Ugolin, toutes deux remplaçantes. Krumbholz, de son côté, devra choisir les 14 heureuses élues dont le nom sera couché sur la feuille de match, lui qui a souhaité malgré tout retenir 15 joueuses. Allison Pineau (32 ans) en fait partie. Médaillée d'argent avec les Bleues aux Jeux de Rio en 2016 (mais également championne du monde et d'Europe), la demi-centre qui défend comme Sercien-Ugolin les couleurs du club slovène du Krim Ljubljana avait manqué en décembre dernier le dernier Euro en raison d'une double fracture au niveau du nez. Cette fois, elle sera bien là.



La liste des 15 joueuses retenues pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Gardiennes : Darleux, Leynaud

Ailières gauches : Lassource, Valentini

Arrières gauches : Niakaté, Nze Minko, Pineau

Demi-centres : Nocandy, Zaadi

Arrières droites : Lacrabère

Ailières droites : Coatanéa, Dancette, Flippes

Pivots : Edwige, Foppa



Remplaçantes : Gabriel (gardienne), Sercien-Ugolin