Fauthoux rappelée



𝟏𝟐 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐑𝐒 👊

𝟏𝟐 𝐉𝐎𝐔𝐄𝐔𝐒𝐄𝐒 💪



Ensemble à Tokyo 🇫🇷#TeamFranceBasket #EDFBasket pic.twitter.com/BoGJe81CHA



— Equipes de France de Basket (@FRABasketball) July 5, 2021

La meneuse de 27 ans faisait partie des joueuses retenues par Valérie Garnier, mais sa blessure à une cheville contractée dès le début du dernier Euro l'a obligé à renoncer.« Le forfait d’Olivia Epoupa n’est forcément pas la meilleure manière de débuter cette campagne olympique. Je suis triste pour elle, car on sait l’importance pour une athlète de disputer les JO dans une carrière. C’est une joueuse qui apporte beaucoup sur et en dehors du terrain, et le Groupe France aura forcément une pensée pour elle au moment de commencer les Jeux olympiques le 27 juillet prochain. Blessée lors du premier match de l’Euro puis préservée ensuite, nous avons dû nous adapter lors de la compétition, et nous en ferons de même pour cette campagne olympique. »Mise hors-jeu d'entrée lors de cet Eurobasket 2021 que les Bleues ont de nouveau terminé à la deuxième place (comme lors des trois éditions précédentes),De retour à Paris pour y passer des examens complémentaires, elle a appris qu'elle ne pourrait pas disputer les Jeux. Il restait à Valérie Garnier de lui trouver une remplaçante pour épauler Alix Duchet à la baguette du jeu français., qui ne figure pas parmi les douze joueuses convoquées pour les Jeux. La Tarbaise Anna Tadic, qui faisait également partie des quatorze joueuses retenues pour la préparation, ne sera pas du voyage non plus.Alexia Chartereau (Bourges), Helena Ciak (ASVEL), Alix Duchet (Bourges), Marine Fauthoux (ASVEL), Sandrine Gruda (Schio/ITA), Marine Johannès (ASVEL), Sarah Michel (Bourges), Endy Miyem (Charleville-Mézières), Iliana Rupert (Bourges), Diandra Tchatchouang (Lattes-Montpellier), Valériane Vukosavljevic (Basket Landes), Gabby Williams (Sopron/HUN)