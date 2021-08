#Tokyo2020 | 3️⃣e de son 1/4 de finale : @hr_helal valide son ticket pour les demi-finales du tournoi de keirin 🎟️ pic.twitter.com/sb8bYJPx0D

— FFC (@FFCyclisme) August 8, 2021



#Tokyo2020| Stoppant son effort dans le dernier virage pour éviter un concurrent, @hr_helal n'a pas réussi à accrocher une place pour la grande finale du tournoi de keirin. pic.twitter.com/LUW1x0ZOoX

— FFC (@FFCyclisme) August 8, 2021

Médaillé de bronze dans l'épreuve de vitesse par équipes cinq jours plus tôt, Rayan Helal est revenu au Vélodrome d'Izu ce dimanche. Engagé dans l'épreuve de cyclisme sur piste du keirin,de Tokyo. Le pistard français a achevé son quart de finale en 3eme position derrière le Britannique Jason Kenny et le Colombien Quintero Chavarro. Il fallait finir parmi les quatre meilleurs de cette course de six boucles, mettant aux prises six concurrents.En revanche, la demi-finale s'est moins bien déroulée pour le cycliste tricolore. Alors qu'il produisait son effort, sprintant sur l'extérieur du quintet devant lui pour s'adjuger une des trois premières places qualificatives,qui s'est involontairement retrouvé sur sa trajectoire de course. C'est une déception pour le Francilien qui termine 5eme et prend donc la porte de sortie. Le Malaisien Mohd Azizulhasni Awang a créé la surprise, franchissant la ligne d'arrivée devant l'Allemand Maximilian Levy et le Néerlandais Harrie Lavreysen.L'omnium féminin a démarré de manière on ne peut plus spectaculaire avec. Plus de dix coureuses sont tombées sur le parquet du Vélodrome d'Izu ! Et parmi elles on recense la Française Clara Copponi ainsi que la tenante du titre, la Britannique Laura Kenny. Le malheur des uns fait le bonheur des autres c'est bien connu. Victorieuse de l'épreuve, l'Américaine Jennifer Valente a inscrit 40 points avant la seconde épreuve qui sera la course tempo.