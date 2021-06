JO de Tokyo : Cornelie devrait remplacer Mbaye

A 25 jours du coup d’envoi du tournoi olympique et du choc contre les Etats-Unis, la plupart des joueurs de l’équipe de France masculine de basket sont réunis à Pau pour le stage de préparation, mais il manque encore du monde à l’appel : Nicolas Batum (LA Clippers) et Axel Toupane sont en pleins play-offs NBA, Rudy Gobert (Utah) profite de quelques jours de vacances et Thomas Heurtel (qui s’est engagé avec le Real Madrid) devait arriver ce mercredi mais sera ménagé pendant quelques jours en raison d’une douleur au pied. Mais le sélectionneur Vincent Collet a un autre souci à résoudre : trouver le remplaçant d’Amath Mbaye, forfait pour les JO en raison d’un problème détecté lors des tests médicaux avant le stage. Suite au refus d'Adrien Moerman et à la blessure de Livio Jean-Charles, il a jeté son dévolu sur Petr Cornelie, qui était partenaire d’entraînement à la base puis est devenu suppléant. Mais il faut que le CNOSF accepte de le placer sur la liste des joueurs qualifiés. « Il faut le faire ajouter sur la liste transmise au CNOSF il y a plusieurs mois. Il n'était alors censé occuper qu'une place de partenaire d'entraînement et n'était pas autant sur les radars. Nous espérons que cela sera réglé rapidement », a expliqué Vincent Collet.

Cornelie sort d'une grosse saison

Petr Cornelie fêtera ses 26 ans au début des JO et reste sur une très belle saison à Pau-Lacq-Orthez, où il a tourné à 14,4 points, 7,9 rebonds et 1,5 passe en 29 minutes en Jeep Elite. Drafté en 2016 en 53eme position par les Denver Nuggets, le natif de Calais n’a jamais joué en NBA, portant les couleurs du Mans, de Boulogne-Levallois et donc de Pau depuis sa draft. Il n’a encore jamais joué avec l’équipe de France A, après avoir participé à plusieurs campagnes avec équipes de France U17, U18 et U20.