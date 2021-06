JO de Tokyo : Camavinga bloqué par Rennes ?

Si les noms de Florian Thauvin et André-Pierre Gignac ont particulièrement retenu l'attention ce vendredi, au moment de l'annonce de la liste des dix-huit joueurs tricolores sélectionnés pour les Jeux olympiques de Tokyo, celui d'Eduardo Camavinga était également présent. Et visiblement, cela n'a pas plu aux dirigeants du Stade Rennais.



Le club du milieu de terrain tricolore a réagi à la présence de Camavinga sur la liste de Sylvain Ripoll, et force est de constater qu'il ne fera rien pour le libérer : "Nous avons à disputer les barrages de la Ligue Europa Conférence les 19 et 26 août, c'est essentiel pour nous d'aller en phase de groupes", a indiqué Nicolas Holveck à L’Équipe. Le président rennais est donc clair, il refuse qu'Eduardo Camavinga aille aux JO : "Nous n'y sommes pas favorables, on a besoin de tous nos atouts. Pour nous, c'est impossible."



A noter que les Jeux olympiques se dérouleront du 21 juillet au 7 août. Outre Camavinga, un autre convoqué est retenu par son club. L'OGC Nice ne veut pas laisser filer Amine Gouiri. Pour le moment.