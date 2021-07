JO de Tokyo - Basket : Le programme du tournoi masculin

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / BASKET (H)

Du 25 juillet au 7 août 2021 (programme en heure française)



PHASE DE GROUPES

Groupe A

Etats-Unis

France

Iran

République tchèque



Dimanche 25 juillet

3h00 : Iran - République tchèque

14h00 : France – Etats-Unis



Mercredi 28 juillet

6h40 : Etats-Unis – Iran

14h00 : République tchèque – France



Samedi 31 juillet

3h00 : Iran – France

14h00 : Etats-Unis - République tchèque



Groupe B

Australie

Allemagne

Italie

Nigéria



Dimanche 25 juillet

6h40 : Allemagne – Italie

10h20 : Australie – Nigéria



Mercredi 28 juillet

3h00 : Nigéria – Allemagne

10h20 : Italie – Australie



Samedi 31 juillet

6h40 : Italie – Nigéria

10h20 : Australie – Allemagne



Groupe C

Argentine

Japon

Espagne

Slovénie



Lundi 26 juillet

6h40 : Argentine – Slovénie

14h00 : Japon – Espagne



Jeudi 29 juillet

6h40 : Slovénie – Japon

14h00 : Espagne – Argentine



Dimanche 1er août

6h40 : Argentine – Japon

10h20 : Espagne – Slovénie



>>> Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale.



>>> Un tirage au sort, avec quatre équipes têtes de série et quatre non têtes de série, sera effectué pour déterminer les affiches des quarts de finale.



QUARTS DE FINALE

Mardi 3 août à 3h00, 6h40, 10h20 et 14h00



DEMI-FINALES

Jeudi 5 août à 6h15 et 13h00



PETITE FINALE

Samedi 7 août à 4h30



FINALE

Samedi 7 août à 13h00