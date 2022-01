JO de Pékin : Les cas de Covid-19 augmentent avant le début des Jeux

A six jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin, qui donnera le coup d’envoi de deux semaines intenses de compétition sur glace ou sur neige, la situation sanitaire n’inspire pas vraiment l’optimisme. Le Comité olympique canadien (COC) révèle dans un communiqué que cinq des 246 athlètes de sa délégation, dont l’identité n’a pas été dévoilée, ont été testés positifs au covid-19 dans la capitale chinoise, théâtre des 24emes Jeux d’hiver de l’histoire. « Nous suivons les règles de Beijing 2022. Un des éléments de notre stratégie était d’arriver tôt pour laisser le temps de subir un test de confirmation et, au besoin, au processus du panel d’experts médicaux de se déployer », ajoute le COC dans cette note. Le Dr Brian McCloskey, président du conseil médical du Comité international olympique (CIO), est ainsi sur le devant de la scène.

Les tests positifs attendus en augmentation

Dans un point presse qui s'est tenu ce samedi à Pékin, ce dernier a évoqué la situation sanitaire sans toutefois s’alarmer. « Beaucoup de sportifs viennent de pays où le covid est en augmentation. On s'attend à ce que les chiffres des athlètes canadiens reflètent la situation dans la population canadienne. Le défi n'est pas de ne pas avoir de cas positifs mais de les contrôler via les mesures prises. » Le comité d’organisation de l’événement a déjà fait savoir que 36 personnes (athlètes ou les officiels), ont relevé un test positif. Parmi elles, 29 l’ont déclaré à leur arrivée à l’aéroport de Pékin et les sept autres au sein de la bulle sanitaire, mise en place spécialement pour les Jeux d’hiver. Et les chiffres pourraient encore évoluer prochainement. « Nous traversons maintenant la période de pointe des arrivées de personnes en Chine et nous nous attendons donc à voir le nombre le plus élevé à ce stade », a conclu Brian McCloskey.