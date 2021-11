JO de Pékin - Hockey sur glace : La Chine participera bien au tournoi

Qualifiée d’office en tant que pays-hôte, la Chine disputera bien le tournoi olympique de hockey sur glace lors des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin en février prochain. La présence de l’équipe masculine était remise en cause en raison de son très faible niveau, mais la Fédération internationale de hockey sur glace, désormais dirigée par l’ancien président de la Fédération française Luc Tardif, a confirmé sa présence ce mardi via un communiqué. « Pour être clair, l'IIHF ne va pas retirer l'équipe chinoise des Jeux Olympiques, le statut de l'équipe nationale masculine en tant que pays hôte participant au tournoi olympique de hockey sur glace a été confirmé par le Congrès et reste inchangé. Nous travaillons avec la CIHA (la Fédération chinoise, ndlr) pour confirmer l'éligibilité de leurs joueurs selon les règles de l'IIHF, et nous continuerons de les aider dans leur travail de préparation de leur équipe pour les Jeux olympiques. »

La Chine 32eme mondiale chez les hommes, bien meilleure chez les femmes

L’équipe masculine chinoise est actuellement classée au 32eme rang mondial et n’a jamais participé à des Jeux Olympiques. Elle n’a pas disputé de matchs internationaux depuis deux ans en raison de la pandémie de coronavirus et de l’annulation des Championnats du monde de D2, la division dans laquelle elle évolue actuellement. La Chine a été placée dans le groupe A des JO, avec les équipes redoutables que sont le Canada et les Etats-Unis, ainsi que l’Allemagne. « Voir une équipe se faire battre 15-0, ce n'est bon pour personne, ni pour la Chine, ni pour le hockey sur glace », avait confié Tardif à l’AFP en septembre, mais l’esprit olympique, et cette règle qui veut que les pays-hôtes voient toutes leurs équipes de sports collectifs être qualifiées automatiquement, a finalement prévalu. Du côté des femmes, les résultats de l’équipe chinoise sont bien meilleurs, puisqu’elles ont terminé quatrièmes du tournoi olympique en 1998 et septièmes en 2002 et 2010. Elles seront opposées à Pékin à l’équipe du Japon, et à quatre autres équipes qui se qualifieront via des TQO disputés dans dix jours. La France, opposée à la Suède, à la Slovaquie et à la Corée du Sud lors du TQO de Lulea, en Suède, rêve d’ailleurs d’y participer. Ce serait d’ailleurs le tout premier tournoi olympique des Bleues. Les Français, quant à eux, ont été éliminés lors du TQO de Riga en août.