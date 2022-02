JO de Pékin - Fourcade : « On sera les favoris du relais »

Le regard de l'expert. Pour la première fois depuis sa première participation au rendez-vous, en 2010 à Vancouver (Canada), Martin Fourcade, aujourd'hui âgé de 33 ans, ne sera pas des Jeux Olympiques d'hiver, qui s'ouvrent ce vendredi à Pékin (Chine). Cinq fois sacré et septuple médaillé olympique, le Catalan, désormais simple spectateur, ne manquera pas une miette pour autant de ces JO 2022 qui pourraient notamment voir ses anciens coéquipiers de l'équipe de France de biathlon marquer l'événement de leur empreinte. Lundi, lors d'une conférence de presse, celui qui officie comme consultant pour la chaîne Eurosport a fait un tour d'horizon des chances françaises dans cette discipline qui lui avait permis de revenir de Sotchi en 2014 (deux titres, sur l'individuel et la poursuite) et de Pyeongchang en 2018 (victoire en poursuite, relais mixte et sur la mass start) avec l'or autour du cou. Le septuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde attend notamment beaucoup cette année des Françaises (Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Chevalier-Bouchet, Anaïs Bescond et Julia Simon représenteront la France), auxquelles il promet plusieurs médailles et qu'il voit sur la plus haute marche sur le relais.

Fourcade : "Favoris en relais chez les garçons aussi..."

"Les quatre filles ont toutes le potentiel pour monter sur le podium (...) C’est la première fois qu’on a une équipe aussi complète chez les dames. Chacune d’entre elles peut viser une médaille dans les compétitions individuelles. Pour moi, elles seront les favorites du relais." De la même façon, Fourcade sent bien ses anciens compatriotes rafler la timbale sur le relais hommes. Ce que le natif de Céret (Pyrénées-Orientales), alors encore en activité, et les siens n'avaient pas réussi à faire de son temps. "On est aussi favoris en relais et j'espère que les garçons réussiront enfin à ramener l'or qui nous a échappé en 2010, 2014 et 2018 malgré des équipes magnifiques." En revanche, l'ex-champion et tout jeune retraité estime que cela sera plus compliqué pour les Bleus de briller sur les épreuves individuelles. "C'est peut-être un peu moins le cas chez les hommes." Et ce en dépit du début de saison fracassant de Quentin Fillon-Maillet notamment. "Quentin et Emilien Jacquelin font partie des meilleurs mondiaux", avoue toutefois Fourcade, qui espère que ses successeurs le feront mentir.

Précédent Le programme complet du patinage de vitesse et du Lire Suivant