JO de Paris : Onesta vise un Top 5 en 2024

L'exemple du Japon

Lundi soir, les médaillés olympiques et paralympiques français des Jeux de Tokyo ont été reçus à l’Elysée par Emmanuel Macron. Le Président de la République n’a pas manqué de rappeler que « le bilan n'est pas tout à fait celui que nous attendions » pour les Olympiens.(le bilan est bien meilleur en revanche pour les Paralympiques, avec 54 médailles contre 28 et une quatorzième place mondiale contre une quinzième à Rio).En marge de cette cérémonie, le manager de la haute performance au sein de l’Agence nationale du sport, Claude Onesta, a reconnu que le bilan était décevant. Mais il compte bien tout mettre en œuvre pour que la France passe de la huitième à la cinquième place lors des JO de Paris dans trois ans, comme l’a demandé le Président Macron. «», a expliqué l’ancien sélectionneur de l’équipe de France de handball dans des propos relayés par L’Equipe. « Cinquième, à Tokyo, ce sont les athlètes russes avec 71 médailles dont 20 en or. Si on veut renverser la table, il va falloir faire autre chose. (…) La pression ? Je me suis toujours mis la pression et je n'ai pas l'impression que le président m'en rajoute. » Pour se donner du courage, Claude Onesta peut toujours suivre l’exemple du Japon, passé de la sixième place au classement des médailles en 2016, avec 41 breloques dont 12 en or, à la troisième place en 2021 avec 58 breloques dont 27 en or. Le tout, sans le soutien du public puisque les événements se déroulaient à huis clos, ce qui ne devrait pas, espérons-le, être le cas à Paris en 2024...