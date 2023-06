JO de Paris 2024 : Des perquisitions menées au siège du COJO

Ce mardi matin, une nouvelle surprenante a émergé avec l'annonce de la perquisition menée par la brigade financière au siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette perquisition a été confirmée par Paris 2024, qui a également déclaré sa pleine collaboration avec les enquêteurs. Jusqu'à présent, aucune enquête judiciaire visant le comité n'était connue, mais Paris 2024 est déterminé à coopérer pleinement avec les enquêteurs, à seulement quatorze mois des Jeux.

Paris 2024 collabore pleinement

Dans un communiqué, Paris 2024 a affirmé qu'il "collabore pleinement avec les enquêteurs pour faciliter leurs investigations." Les perquisitions ont été réalisées par l'OCLCIFF (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales) et la BRDE, brigade financière de la police judiciaire parisienne. Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, les perquisitions ont concerné plusieurs sites, y compris le comité d'organisation et la Solideo. Le parquet national financier a également précisé que ces perquisitions s'inscrivaient dans le cadre de deux enquêtes préliminaires ouvertes respectivement en 2017 et 2022, portant sur des soupçons de prise illégale d'intérêts et de favoritisme. Les deux enquêtes sont liées à l'attribution de marchés dans le cadre de l'organisation des Jeux. Interrogés par nos confrères de RMC, le Ministère des Sports n’a pas souhaité répondre.