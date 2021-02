JO 2032 : Ouverture de discussions avec l'Australie et Brisbane

Le Comité International Olympique accélère le tempo. L’institution basée à Lausanne a d’ores-et-déjà lancé sa recherche d’une ville-hôte pour les Jeux Olympiques d’été 2032, pour faire suite à Tokyo 2021, Paris 2024 et Los Angeles 2028. Pour cela, le CIO a décidé de changer la donne et, au lieu d’ouvrir un appel à candidatures, compte utiliser une « approche plus ciblée et plus souple » qui passe par un « dialogue prospectif, permanent et sans engagement avec les parties intéressées et les Comités Nationaux Olympiques correspondants sur leur souhait d'organiser de futures éditions des Jeux ». Si, dans cette phase de dialogue, plusieurs pays ont fait part de la possibilité d’accueillir les JO en 2032, la Commission Exécutive du CIO a pris une décision forte en permettant ce mercredi l’ouverture de « discussions approfondies » avec le Comité Olympique Australien et une délégation de la ville de Brisbane, qui a fait part de son souhait d’accueillir cette édition des Jeux Olympiques. Pour justifier cette décision d’accélérer le processus, le Comité International Olympique a assuré dans un communiqué que cela était lié à « l'incertitude qui règne à l'heure actuelle sur la planète et qui devrait se poursuivre même lorsque la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus aura pris fin ».

Le CIO ne veut pas laisser place à l’incertitude

A cela s’ajoute la volonté du CIO de « tirer parti de la dynamique créée par l'excellent projet de Brisbane 2032 et du CNO australien, et d'apporter ainsi la stabilité aux Jeux Olympiques, aux athlètes, au CIO et à l'ensemble du Mouvement Olympique ». La commission de futur hôte du CIO va donc « entamer un dialogue ciblé avec le comité de Brisbane 2032 et le CNO australien » avec l’objectif de présenter dès que possible un rapport à la Commission Exécutive du CIO. Si ce processus s’avère fructueux, Brisbane pourrait se voir attribuer de manière officielle l’organisation des 35emes Jeux Olympiques de l’ère moderne à l’occasion d’une prochaine Session du CIO. « L'engagement de l'Australie et de l'Océanie dans les sports olympiques s'est remarquablement renforcé depuis les fantastiques Jeux Olympiques de Sydney 2000. C'est pourquoi le soutien apporté par la population au projet est si fort, a confié le président du CIO Thomas Bach dans un communiqué. Nous avons décidé de profiter de cette occasion pour faire passer nos discussions à l'étape suivante et évoquer le retour des Jeux en Australie 32 ans plus tard. » Dans le cas contraire, le « dialogue permanent » avec les éventuels pays intéressés pourrait reprendre afin de désigner une ville-hôte dans les meilleurs délais.