JO 2024 : Les propos de Drut font réagir le Comité international olympique

Ses propos ne sont clairement pas passés inaperçus. Ce dimanche, le Français Guy Drut, en place depuis 1996 et plus ancien membre tricolore du CIO, avait qualifié le projet des Jeux de Paris 2024 « obsolète, dépassé, déconnecté de la réalité », dans une tribune publiée sur le site internet de France Info. A ce sujet, le Comité international olympique a ainsi réagi, du côté de Lausanne. Toutefois, cette réaction a été relativement sobre, même si le point de vue du Français n'y est pas partagé.

« La durabilité de ces Jeux sera améliorée »

En effet, l'instance préfère mettre en avant les nombreux efforts effectués par la Capitale française, en terme de coûts mais également de durabilité. Un porte-parole du Comité a ainsi déclaré : « Grâce à l'Agenda olympique 2020 et à sa nouvelle norme, Paris 2024 est un projet déjà construit autour d'un nouveau modèle d'organisation des Jeux.: Paris 2024 et le CIO ont déjà commencé à travailler ensemble à cet égard. Ce travail bénéficiera également des efforts que le CIO déploie actuellement en vue de réduire encore les coûts et optimiser les opérations des Jeux de Tokyo. »