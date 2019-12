JO 2024 : Le surf à Tahiti, des sports urbains à la Concorde

C’est une grande première dans l’histoire des Jeux Olympiques. Une épreuve va se dérouler à plus de 15 000 kilomètres de la ville-hôte. Sans grande surprise, et sous réserve de validation par le CIO, le conseil d’administration des JO 2024 a en effet choisi la mythique vague de Teahupo’o, à Tahiti, pour accueillir l’épreuve de surf olympique, une épreuve qui fera ses grands débuts à Tokyo l’été prochain. Tahiti a été préféré aux autres spots candidats qu’étaient Biarritz, Lacanau, Hossegor (Nouvelle-Aquitaine) et La Torche (Bretagne), car la probabilité d’avoir la vague optimale recommandée par la Fédération internationale (entre 1,50m et 2,50m) est de 75%, contre 20% en métropole.

Florès avait gagné à Teahupo’o en 2015

Depuis 1999, la vague de Teahupo’o accueille une manche du circuit professionnel. Le légendaire Kelly Slater s’y est notamment imposé cinq fois, et le Français Jérémy Florès une fois, en 2015. De quoi rêver d’une médaille d’or et d’une Marseillaise en 2024, à 36 ans ? En revanche, seulement 1500 personnes pourront assister au sacre olympique à Teahupo’o, en raison de la configuration de l’endroit. Surfer à Tahiti signifie également que les surfeurs ne pourront pas assister à la cérémonie d’ouverture à Saint-Denis. Mais ce sera également le cas d’autres sportifs (ceux qui débuteront leurs épreuves le lendemain notamment), qui ne seront pourtant qu’à quelques kilomètres du Stade de France.

Le siège du comité d'organisation à Saint-Denis

Par ailleurs, le conseil d’administration a également voté le choix d’organiser plusieurs épreuves de sports urbains (l’escalade, le basket 3 x 3, le BMX free style, le breaking et le skate sont candidats) place de la Concorde. Enfin, le conseil d’administration a décidé que le comité d’organisation siégerait à Saint-Denis, non loin du futur village olympique.