JO 2024 - Basket : Le Hall 6 de la Porte de Versailles abandonné

Direction la Porte de la Chapelle ?

C’est un sujet qui faisait grand bruit dans le monde du basket depuis huit jours. Il est désormais clos. Non, la phase préliminaire du tournoi olympique de Paris 2024 ne se déroulera pas dans le Hall 6 de la Porte de Versailles. Le projet a été officiellement abandonné ce jeudi par le Comité d’organisation de Paris 2024 et la Fédération internationale de basket (qui tiendra un Bureau central ce vendredi, avec notamment Jorge Garbajosa, Yao Ming, Dirk Nowitzki, le n°2 de la NBA et le président de la Fédération française Jean-Pierre Siutat, selon L'Equipe), qui ont «. »« La révision de la carte des sites de compétition de Paris 2024 réalisée en 2020 avait permis d’identifier l’Arena Paris Sud 6 (Hall 6 de la Porte de Versailles) pour accueillir la phase préliminaire des épreuves de basketball. Ce choix s’inscrivait pleinement dans l’ambition de Paris 2024 – et de la Nouvelle Norme du CIO – de promouvoir un nouveau modèle de Jeux, en phase avec notre époque ; des Jeux plus responsables s’appuyant sur 95% d’équipements déjà existants ou temporaires. Paris 2024 et la FIBA ont travaillé conjointement depuis plusieurs mois sur les solutions permettant d’offrir les meilleures conditions de compétition sur le site de l’Arena Paris Sud 6.», dit le communiqué de Paris 2024, faisant notamment référence aux problèmes de hauteur sous plafond, d'éclairage ou d'air conditionné.Reste désormais à trouver un point de chute pour ce tour préliminaire du tournoi de basket (la phase finale se déroulera quant à elle à l’Accor Arena)., mais il faudrait alors trouver une nouvelle salle pour la gymnastique rythmique et le badminton.