JO 2021 : Tous les athlètes israéliens seront vaccinés d'ici mai !

Un choix pas forcément apprécié

Alors que la question de la vaccination des sportifs provoque certains débats au vu de la situation au Japon, Israël a pris une décision. Tous les athlètes israéliens seront, en effet, vaccinés d'ici le mois de mai pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Le Comité National Olympique Israélien l'a annoncé ce mercredi et cette mesure est déjà en cours : « D'ici la fin mai 2021, tous seront complètement vaccinés contre le coronavirus ». Israël est le pays qui vaccine le plus au monde et compte actuellement 29% d'habitants vaccinés. Quant aux organisateurs de la compétition, aucune décision n'a été prise. Ces derniers ont tout de même promis le maintien des JO, prévus à partir du 23 juillet.D'après le porte parole du Comité, « 50 % de la délégation d'athlètes olympiques israéliens à Tokyo ont déjà été vaccinés ». Israël n'a donc pas perdu de temps. Néanmoins cette décision ne plait pas à tout le monde. Certains pays ne sont pas prêts à privilégier les athlètes plutôt que leur population, parfois malade ou en difficulté. Quant à Sebastien Coe, président de World Athletics, il est complètement contre cette décision. Pour lui, il faut donner la priorité aux personnes en première ligne ou encore les personnes vulnérables. Malgré les nombreuses critiques et les différents avis, le Comité National Olympique Israélien va continuer de vacciner ses sportifs, histoire de ne pas les mettre en danger lors des JO de Tokyo. Pour l'instant, aucun autre pays n'a pris cette même décision. Les organisateurs japonais n'ont, quant à eux, rien imposé aux participants des différents pays.