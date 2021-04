L'équipe féminine de football du Cameroun ne participera pas aux JO de Tokyo. En matchs de barrages contre le Chili, les Lionnes se sont inclinées (1-2) sur l’ensemble des deux matchs. Ces rencontres disputées à Antalya en Turquie ont vu la suprématie des Sud-Américaines. Tout s’est joué au match aller. Le Chili l’emporte alors (2-1). Des buts de Camila Saez Oyaneder et Carla Guerero contre une réalisation d’Ajara Nchout.



Au match retour le 13 avril, le Cameroun n’a pu combler son retard. La rencontre s’est soldée sur un score nul et vierge (0-0). C’est le Chili qui disputera donc le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques, Tokyo 2020. Avec ces résultats, on connait ainsi les 12 pays qui disputeront la compétition l’été prochain. Et seule la Zambie représentera le continent africain.