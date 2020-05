JO 2021 : Bach reste « vigilant », donc incertain

Le CIO et l'OMS renforcent leurs liens afin de promouvoir l'adoption de modes de vie sains https://t.co/2uk8seSTQf @WHO

— Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) May 16, 2020

Thomas Bach, le patron du CIO (Comité International Olympique), a tenu: « On est à un an et deux mois, on prendra toutes les décisions nécessaires au bon moment, en s'appuyant sur ce que nous conseille l'OMS dans notre groupe de travail conjoint. »Le résumé final du dirigeant est toujours le même : « Il faut qu'on soit vigilants et patients, prendre les bonnes décisions afin que chacun puisse participer aux Jeux en toute sécurité. Mais personne ne peut vraiment savoir où en sera le monde en juillet 2021. » A cause de la pandémie de coronavirus, les JO de Tokyo ont été reportés d'un an presque jour pour jour, du 23 juillet au 8 août.