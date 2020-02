JO 2020 : Un candidat à la mairie assure que Londres est prêt à accueillir les Jeux en cas de report

« Londres fera de son mieux pour assumer ses responsabilités »

London can host the #Olympics in 2020.

We have the infrastructure and the experience.

And due to the #coronavirus outbreak, the world might need us to step up.



As Mayor, I will make sure London is ready to answer the call and host the Olympics again.https://t.co/1jJesWS1D6



— Shaun Bailey (@ShaunBaileyUK) February 19, 2020

Et si les Jeux Olympiques d'été 2020 (24 juillet - 9 août) n'avaient finalement pas lieu à Tokyo au Japon ? Le coronavirus, qui a déjà causé la mort de 2 000 personnes en Chine et même contaminé des centaines de Japonais, pourrait laisser craindre un report. Mais selon un candidat à la mairie de Londres, la solution serait déjà toute trouvée. En effet, dans un tweet publié ce mercredi, le conservateur, qui a accueilli les JO pour la dernière fois en 2012. « Nous avons les infrastructures et l'expérience. A cause du coronavirus, le monde pourrait avoir besoin de nous. Londres peut accueillir les Jeux Olympiques en 2020 », a-t-il ainsi écrit. Quant aux organisateurs, ils assurent ne pas envisager la moindre annulation.Toutefois, ils demeurent « extrêmement inquiets dans le sens où l'avancée de l'épidémie pourrait tempérer l'enthousiasme pour les Jeux. » De son côté, le CIO doit faire face à « un gros travail de communication. » Les propos de Bailey ont été largement relayés dans les médias, notamment japonais. Le comité d'organisation a décidé de ne pas réagir, se contentant d'un simple communiqué où il explique « poursuivre (sa) collaboration avec toutes les organisations concernées afin de surveiller attentivement l'évolution de l'épidémie. » L'idée de Shaun Bailey a visiblement fait des émules. En effet,. L'un de ses porte-paroles a ainsi indiqué, au quotidien londonien City A.M. : « Tout le monde travaille pour réaliser des Jeux de Tokyo fantastiques. Dans le cas improbable où cela serait nécessaire, Londres, comme toujours dans son histoire, fera de son mieux pour assumer ses responsabilités. »