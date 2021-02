JO 2020 : Seiko Hashimoto succède à Yoshiro Mori

Les JO, un monde que Hashimoto connait bien

Sans grande surprise, c'est la ministre japonaise des Jeux Olympiques et de l'égalité hommes-femmes, Seiko Hashimoto, qui a été choisie pour remplacer Yoshiro Mori à la présidence du comité d'organisation des JO de Tokyo 2020. Pour rappel, Mori a été contraint de démissionner après avoir tenu des propos sexistes qui ont créé une polémique. C'est donc un message fort de la part du Comité International Olympique et du comité d'organisation des JO de Tokyo 2020 de confier le poste à une femme, et qui plus est, une femme ministre de l'égalité hommes-femmes au Japon. Beaucoup s'attendaient à sa nomination puisqu'il y a quelques jours, Seiko Hashimoto a présenté sa démission du gouvernement au Premier ministre Yoshihide Suga. Une chose est sûre, Hashimoto est plus que motivée : « Je ne vais m'épargner aucun effort pour le succès des Jeux de Tokyo ».Si Seiko Hashimoto a été nommée présidente, c'est aussi et surtout parce qu'elle connait bien les Jeux Olympiques. Ancienne patineuse de vitesse et cycliste sur piste, la Japonaise a participé à sept Jeux Olympiques durant sa carrière. Quatre JO d'hiver et trois JO d'été. Si elle n'a jamais décroché de médaille d'or dans ces sports, elle a tout de même obtenu une médaille de bronze lors des JO d'hiver d'Albertville en France, en 1992. Par la suite, elle s'est engagée dans la politique japonaise, sans pour autant oublier le sport. En 2014, elle a notamment dirigé la délégation japonaise aux JO de Sotchi, en Russie.Le comité d'organisation s'est réuni le 16 février pour choisir le successeur de Yoshiro Mori sur le base de cinq critères : une connaissance approfondie des Jeux Olympiques, des Jeux paralympiques et du sport en général, comprendre les principes des Jeux de Tokyo 2020 et de la Charte olympique, y compris l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion, avoir une expérience sur la scène mondiale et avoir un profil international, cC'est donc Seiko Hashimoto qui réunissait tous ces critères, cinq mois avant la date programmée de l'ouverture de l'évènement sportif.