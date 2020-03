JO 2020 : Qui va payer le report ?

Jusqu’à mardi dernier, et l’officialisation du report des Jeux Olympiques de Tokyo à l’année prochaine en raison de la pandémie de coronavirus, Yoshiro Mori, le président du comité d’organisation de cette olympiade japonaise, a longtemps espéré, et affirmé, que les JO se dérouleraient bien en 2020. En conférence de presse, quelques jours avant que Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO), n’annonce la nouvelle, il avait notamment évoqué l’aspect financier de cet éventuel report en 2021 : "Nous devrons analyser chaque option de près car il s’agit de beaucoup d’argent. Notre plus grande préoccupation, ce sont les coûts supplémentaires qu’un report engendrait."



Un aspect qu’il a de nouveau abordé dans un courrier envoyé aux 33 fédérations des disciplines olympiques, et que s’est procuré le site insidethegames.biz. "Le coût supplémentaire engendré par ce report est inévitable. Décider qui supportera ces coûts, et comment cela pourra s’organiser, va être un challenge majeur, écrit-il. Il faut poursuivre notre mission en organisant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo l’année prochaine, et démontrer que l’homme aura triomphé du coronavirus." Ce surcoût "énorme", d’après Toshiro Muto, le directeur général du comité d’organisation, devrait encore fait gonfler le budget prévisionnel de ces Jeux de Tokyo, qui était de 13 milliards d’euros. Reste à savoir dans quelle mesure les différentes fédérations pourraient être mises à contribution.