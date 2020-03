JO 2020 : Où en sont les qualifications dans chaque sport ?

AthlétismeLa Fédération internationale a fixé des minimas à réaliser avant le 21 juin (un peu plus tôt pour le marathon et la marche). La Fédération française a quant à elle déjà désigné huit athlètes prioritaires pour une sélection si jamais ils ne réussissaient pas les minimas (les frères Lavillenie, Diniz, Martinot-Lagarde…).



Aviron

La majeure partie des qualifiés sera déterminée par les résultats aux Mondiaux 2019, les régates de qualification olympique de Lucerne (Suisse), prévues mi-mai, ayant été annulées.



Badminton

Le classement mondial du 30 avril doit désigner les badistes qualifiés (pas plus de deux par sexe et par pays). Mais les tournois ayant été suspendus du 16 mars au 12 avril, la Fédération internationale doit prochainement annoncer si elle décide de conserver cette date-butoir ou pas.



Baseball

Quatre équipes sont déjà qualifiées. Le TQO des Amériques, prévu la semaine prochaine à Phoenix, est reporté. Le TQO final, prévu à Taïwan, a été reporté d’avril à juin.



Basket

Les douze équipes féminines ont déjà leur billet, alors que seules huit équipes masculines sur douze sont qualifiées. Quatre TQO doivent avoir lieu fin juin au Canada et en Europe.



Basket 3x3

Quatre équipes masculines sur quatre sont qualifiées, idem du côté des femmes. Le TQO de cette semaine en Inde a été reporté. Celui de fin avril en Hongrie est en suspens.



Boxe

Un boxeur et une boxeuse par catégorie de poids et par pays seront qualifiés. Un TQO européen se déroule actuellement à Londres, et un autre devait suivre fin mars à Buenos Aires mais a été reporté. Le TQO mondial de Villebon (Essonne) a été reporté de mai à juin.



Canoë-kayak

Les résultats aux championnats du monde 2019 et aux championnats continentaux 2020 (en Grande-Bretagne mi-mai pour le slalom et en République tchèque début mai pour le sprint, pour ce qui concerne l’Europe) détermineront les qualifiés.



BMX

Le classement mondial du 3 mars détermine les qualifiés.



Cyclisme sur piste

Le classement UCI sur piste olympique du 6 juillet 2018 au 1er mars 2020 détermine les qualifiés.



Cyclisme sur route

La liste des sélectionnés doit être donnée avec le 6 juillet par chaque sélectionneur national.



VTT

Le classement mondial du 3 mars détermine les qualifiés.



Equitation

Toutes les compétions de qualification sont terminées.



Escalade

Les résultats des Mondiaux 2019 et championnats continentaux 2020 seront pris en compte.



Escrime

Toutes les compétitions de qualifications sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. La Fédération internationale a demandé la prolongation de la période de qualification.



Football

Il reste encore deux billets pour le tournoi masculin et deux pour le tournoi féminin à distribuer, lors d’un TQO prévu cette semaine au Mexique mais reporté, et en Asie début juin.



Golf

Le classement du 22 juin (pour les hommes) et du 29 juin (pour les femmes) déterminera les qualifiés.



Gymnastique

Les résultats allant des Mondiaux 2018 aux championnats continentaux 2020 (mi-mai à Baku pour l’Europe) seront pris en compte.



Haltérophilie

Huit athlètes par catégorie sont qualifiés grâce au classement du 30 avril, puis un par continent, puis un sur invitation. Dix-huit pays auront un nombre d’athlètes qualifiés limité en raison de leurs problèmes de dopage.



Handball

Six équipes masculines et six équipes féminines sont déjà qualifiés. Les TQO prévus ce week-end pour les femmes et mi-avril pour les hommes sont reportés.



Hockey sur gazon

Les 12 équipes masculines et féminines ont déjà leur billet pour Tokyo.



Judo

En raison de la pandémie, la date de qualification a été reportée du 31 mai au 30 juin. Il faudra alors faire partie du Top 25 mondial (un judoka par pays et par catégorie de poids).



Karaté

Le classement mondial du 6 avril ainsi qu’un TQO mondial (prévu à l’AccorHotels Arena en mai) détermineront les qualifiés.



Lutte

Le dernier TQO européen, prévu cette semaine à Budapest, a été reporté à mi-mai. Le TQO mondial, prévu à Sofia, a quant à lui été reportée de fin avril à début juin.



Natation

La Fédération internationale a mis en place des minimas à réaliser avant le 29 juin. Les championnats de France, qualificatifs pour Tokyo et prévus à Chartres mi-avril, ont été reportés à fin juin.



Natation artistique

Sept équipes et quinze duos ont déjà leur billet. Un TQO doit se dérouler à Tokyo du 30 avril au 3 mai.



Water-polo

Il reste trois billets à distribuer chez les hommes et deux chez les femmes, à l’issue des TQO qui doivent avoir lieu en mai et juin à Trieste et Rotterdam.



Pentathlon moderne

Les qualifiés sont déterminés par les résultats entre février et septembre 2019, par la Coupe du Monde 2019, par les championnats continentaux, par les Mondiaux 2020, par le classement mondial au 1er juin, et sur invitation.



Plongeon

Les qualifiés seront déterminés en fonction de leurs résultats aux Mondiaux 2019, aux championnats continentaux et à la Coupe du Monde 2020.



Rugby à 7

Il reste un billet chez les hommes et deux billets chez les femmes à attribuer, lors d’un TQO au Chili (pour les hommes) et à Biarritz (pour les femmes) les 20 et 21 juin.



Skateboard

Les championnats du monde « street » et « park », prévus en mai à Londres et en Chine, ainsi que le classement mondial au 1er juin détermineront les qualifiés.



Softball

Les six équipes qualifiées sont déjà connues.



Surf

Les championnats du monde doivent se dérouler en mai au Salvador pour finaliser la liste des qualifiés.



Taekwondo

Des TQO continentaux sont prévus en avril en Jordanie et en Russie.



Tennis

Le classement mondial du 8 juin déterminera les qualifiés. Mais la saison étant suspendue pour au moins six semaines, la Fédération internationale pourrait revoir ses critères.



Tennis de table

Les compétitions par équipes connaissent déjà leurs qualifiés. Pour le double mixte et le simple, il fallait attendre les TQO continentaux prévus en avril et mai. Mais la Fédération internationale a suspendu les compétitions jusqu’à fin avril.



Tir

Les résultats entre les Mondiaux 2018 et le TQO européen 2020 (en mai en République tchèque), ainsi que le classement mondial au 31 mai, seront pris en compte.



Tir à l’arc

128 archers (64 hommes et 64 femmes) participeront aux JO. Cinq TQO doivent se dérouler entre mars et juin aux quatre coins du monde. Pour l’instant, seul celui de Monterrey (Mexique), prévu la semaine prochaine, est reporté. Celui d’avril aux Fidji devrait connaître le même sort.



Triathlon

La période de qualification va du 11 mai 2018 au 11 mai 2020, mais la saison est arrêtée jusqu’au 30 avril. La Fédération internationale doit prendre une décision concernant les qualifications olympiques.



Voile

Les qualifications, qui se sont déroulées de juillet 2018 à février 2020, sont terminées.



Beach-volley

Quatre équipes masculines et quatre équipes féminines sont déjà qualifiées. Trente équipes (15 chez les hommes et 15 chez les femmes) seront désignées grâce au classement mondial du 15 juin, et dix (5 et 5) après des TQO en juin.



Volley

Les douze équipes masculines et douze équipes féminines qualifiées sont déjà connues.