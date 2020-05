JO 2020 : Les "vrais problèmes" des Jeux de Tokyo

"Est-ce qu'on limite le nombre de spectateurs ?"

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés en raison de la crise sanitaire, se dérouleront-ils bien en 2021 ? Le mois dernier, Yoshiro Mori, le président du comité japonais d'organisation, avait indiqué qu’ ils seraient annulés si la pandémie de coronavirus n’était pas maîtrisée d’ici-là. Influent membre du Comité international olympique (CIO), John Coates a lui aussi fait part de ses doutes à l’occasion d’une conférence organisée par News Corp."On est face à des vrais problèmes, parce qu'il y a des sportifs qui viennent de 206 pays. Il y aura 11 000 athlètes, 5 000 officiels et coaches, 20 000 membres des médias, 4 000 personnes qui travaillent à l'organisation des Jeux, auxquels il faudra ajouter 60 000 bénévoles. Ces JO ne peuvent avoir lieu qu'en 2021 et il faut partir du principe qu'il n'y aura pas de vaccin ou s'il y en a un, on n'aura pas assez de temps pour le partager dans le monde entier.", a déclaré l’Australien, patron du comité olympique de son pays et président du comité de coordination du CIO pour les JO 2020.