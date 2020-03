JO 2020 : Le président du Comité australien estime qu'un report serait compliqué

Mardi, le Comité international olympique a fait savoir que, pour le moment, il n’était pas question de reporter ou d’annuler les Jeux Olympiques de Tokyo, malgré la pandémie de coronavirus. Mais à 126 jours de la cérémonie d’ouverture, la question d’un report se pose forcément, et le président du Comité olympique australien, Matt Carroll, a estimé que reporter les JO était très compliqué à envisager. « L’ampleur des Jeux Olympiques est telle qu’un report n’est pas - j’imagine, je ne suis pas le CIO - une chose simple à faire. Vous avez un village olympique qui a déjà été construit et il y a sans doute une chronologie du moment où ses appartements sont remis à leur promoteur immobilier. Vous avez une chronologie sur les sites. Il y a d’autres événements sportifs qui utilisent les sites à Tokyo. Vous avez une chronologie pour les athlètes et il y a d’autres compétitions internationales à partir de 2021. Le report d’un événement de la taille des JO est quelque chose que le CIO aura du mal à faire, et je peux comprendre pourquoi. » A ce jour, le Japon a dénombré 32 décès dus au coronavirus.