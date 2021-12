JO 2020 : Le handball français au sommet de l’Olympe

Un soutien mutuel

Une triple dose d’or, de l’argent en double et du bronze. L’olympiade de Tokyo est rentrée dans l’histoire du sport français par la moisson de ses sports collectifs, avec six médailles. Un record auquel ont grandement contribué les Bleus et les Bleues du handball., après l’URSS en 1976 et la Yougoslavie en 1984. Une consécration pour deux équipes défaites en finale de la dernière édition (Rio 2016) par les mêmes adversaires qu’elles ont renversés pour décrocher l’or cinq ans plus tard : le Danemark (25-23) au menu de Français triples champions olympiques et la Russie (30-25) pour les Françaises, sacrées pour la toute première fois. Célébrer la victoire de ses deux équipes tricolores ne pouvait pas plus émerveiller Philippe Bana, président de la Fédération française de handball.« C’est beaucoup de fierté d’avoir su porter nos couleurs et nos valeurs aussi haut. Ces équipes étaient animées par l’idée du devoir et de la récompense car elles ont souffert sur ces deux dernières années », jugeait-il pour Ouest-France après les JO, sans manquer de souligner l’état d’esprit des nouveaux champions olympiques, au masculin comme au féminin, pas étranger à cette grande réussite. «(le 8 août au matin en France),Il y a une forme d’adhésion et de cohésion dans le handball français. » Les regards sont désormais tournés vers 2024 et le stade … Pierre-Mauroy de Lille où rois et reines de Tokyo joueront leurs rencontres des JO de Paris. Avec l’objectif de réussir un doublé de doublés.