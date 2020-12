JO 2020 : Aucun scénario d’annulation prévu

Pour la première fois de l’histoire en temps de paix, des Jeux Olympiques ont été reportés, à Tokyo en 2020 pour cause de pandémie de coronavirus, mais tout laisse désormais à penser qu’ils auront bien lieu avec un an de retard et ne seront pas annulés. La gouverneure de la ville de Tokyo, Yuriko Koike, a en effet fait savoir à l’Agence France Presse qu’aucun scénario d’annulation des JO 2021 (23 juillet – 8 août) n’était prévu. Même si le nombre de cas de coronavirus augmente de nouveau au Japon (plus de 3000 cas dimanche, une première) portant le total à 182 300 cas et 2530 décès dans le pays depuis le début de la pandémie, cela ne suffira pas à annuler les Jeux Olympiques, selon elle.

Seulement 27% des Japonais favorables aux JO en 2021

Selon un dernier sondage diffusé par la chaîne de télévision publique NHK, seulement 27 % des Japonais interrogés soutiennent la tenue des Jeux Olympiques l'été prochain, 32 % sont favorables à leur annulation et 31 % souhaitent un nouveau report. Des chiffres qui n’inquiètent pas plus que ça la gouverneure. « Le public japonais et les habitants de Tokyo ont les yeux rivés sur la situation actuelle. Nous sommes tournés vers l'avenir ». L’avenir, cela pourrait bien être l’arrivée du vaccin contre le covid-19. «», a expliqué Yuriko Koike à l’Associated Press. Rappelons que le Comité international olympique avait rapidement fait savoir, après l’annonce du report d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo, qu’ils ne pourraient pas être reportés une deuxième fois, et qu’ils seraient tout simplement annulés s’ils ne pouvaient pas se tenir à l’été 2021. Mais a priori, rien n’indique qu'on se rapproche d'une annulation