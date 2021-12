Communiqué de presse - Nouvelles modalités de désignation des porte-drapeaux pour les Jeux Olympiques de #Pékin2022 : https://t.co/4f6MpKrGRa pic.twitter.com/RIF8XfIRDV

Les porte-drapeaux connus le 21 janvier

Le temps du changement. Ce mercredi matin, via son compte Twitter officiel, le Comité national olympique sportif français (CNOSF) a publié un communiqué dans lequel l'instance détaille le nouveau mode de désignation des porte-drapeaux pour les prochains Jeux d'hiver 2022 de Pékin en Chine, qui auront lieu lors du mois de février prochain. Une modification par rapport aux dernières éditions.et un homme et une femme succèderont ainsi au duo composé de la judokate Clarisse Agbegnenou et du gymnaste Samir Ait Saïd. Dans son communiqué, le CNOSF indique ainsi notamment : « Pour leur désignation, le Bureau exécutif du CNOSF a décidé d'un processus participatif inédit, en trois temps, mobilisant les Fédérations, le grand public et les athlètes. »Dans un tout premier temps, les différentes Fédérations olympiques d'hiver, à savoir les Fédérations française de ski, des sports de glace ainsi que de hockey sur glace, devront ainsi choisir tout un panel d'athlètes selon des critères bien précis. Ces derniers concernent ainsi notamment le palmarès ou bien encore l'incarnation des valeurs olympiques. Par la suite, ce sera le grand public qui prendra ainsi le contrôle des événements. En effet,. Par la suite, l'ensemble de ces « ambassadeurs » formera un collège de « grands électeurs ». Chaque sportif et sportive auront alors ensuite le choix de se porter candidat ou non au rôle de porte-drapeau. Les deux heureux élus, qui seront officiellement désignés le 21 janvier prochain, seront choisis par ces mêmes ambassadeurs, à l'occasion d'une assemblée plénière. Par la suite, la cérémonie de dévoilement des porte-drapeaux aura alors lieu entre les 24 et 27 janvier prochains.