Jeux Paralympiques - Snowboard (F) : Le Graal pour Hernandez !

C'est la médaille d'or de la ténacité ! Seulement trois semaines après avoir reçu l'autorisation de disputer les Jeux Paralympiques de Pékin, après un long combat juridique avec le Comité international paralympique, Cécile Hernandez est sacrée championne paralympique de snowboardcross, à 47 ans ! Atteinte de sclérose en plaques depuis l'âge de 27 ans, celle qui est également écrivaine et journaliste quand elle n'est pas sur sa planche, décroche enfin le Graal, après avoir remporté l'argent en cross à Sotchi en 2014 et le bronze en cross et l'argent en slalom à Pyeongchang en 2018. Evoluant dans la catégorie SB-LL2 (faibles troubles de la coordination d'un côté du corps ou des jambes, le mouvement modérément affecté d'une jambe ou des deux pieds et des chevilles, ou l'absence d'une jambe), avec des concurrentes moins diminuées physiquement qu'elle, la native de Perpignan, qui avait réussi le meilleur temps des qualifications dimanche, a remporté son quart, sa demie et sa finale, devant la Canadienne Lisa Dejong et l'Américaine Brenna Huckaby. La championne du monde 2022 permet ainsi à la délégation française de décrocher une quatrième médaille, la deuxième en or après celle d'Arthur Bauchet en descente.



Beaucoup de déceptions...

Cela s'est moins bien passé en revanche pour les hommes, avec l'élimination de Maxime Montaggioni en quarts de finale dans la catégorie SB-UL (limitation de mouvement modérée des avant-bras, à un degré élevé d’un bras, ou l'absence de bras), et de Laurent Vaglica et Mathias Menendez Garcia dans la catégorie SB-LL2 en quarts de finale également. Du côté du ski, pas de médaille non plus en ce début de lundi, consacré à l'épreuve de combiné.Le titre est revenu à la Suédoise Ebba Aarsjoe. Cinquième place également pour Hyacinthe Deleplace, qui avait décroché le bronze en descente avec son guide Valentin Giraud-Moine, et qui a fini à 6"94 du vainqueur, l'Italien Giacomo Bertagnolli.