Jeux Paralympiques : Quatre nouvelles médailles de bronze pour les Bleus à Tokyo

Aviron



🇫🇷🚨 LE BRONZE POUR NATHALIE BENOIT !

Pour commencer la journée, notre rameuse tricolore décroche la 3ème place du skiff PR1W1x 🤩#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/pXeHeQ2pn9



— Equipe France (@EquipeFRA) August 29, 2021

Haltérophilie



🇫🇷🚨 LE BRONZE POUR SOUHAD GHAZOUANI !

Notre recordwomen décroche sa CINQUIEME médaille paralympique en soulevant 132kg en catégorie -73kg 🤯#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/caFn7yjLsw



— Equipe France (@EquipeFRA) August 29, 2021

Judo



🚨🇫🇷 LE BRONZE POUR HÉLIOS ! 🥋

Hélios Latchoumanaya n'a laissé aucune chance à son adversaire. D'entrée, il est allé chercher le ippon pour apporter une nouvelle médaille à la France 👊#AllezLesBleus | #Tokyo2020 pic.twitter.com/cbPkm5bbuP



— Equipe France (@EquipeFRA) August 29, 2021

Athlétisme

Nouvelle médaille olympique pour Nathalie Benoit.Lors de la finale du skiff PR1, la native d'Aix-en-Provence a donc pris la troisième place et pouvait ensuite savourer ce beau résultat. « Cette médaille, c'est beaucoup de soulagement et de joie. J'étais extrêmement stressée avant, mais j'avais beaucoup visualisé la course. Je savais que tout le monde partirait vite, l'objectif était de rester dans son bateau. Je ne me suis pas affolée », a-t-elle notamment expliqué, à l'issue de sa course, dans des propos recueillis par L'Equipe.Ainsi, Erika Sauzeau, Margot Boulet, Remy Taranto, Antoine Jesel et Robin Le Barreau se sont classés derrière la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.Et de cinq pour Souhad Ghazouani !, après l'or à Londres en 2012, l'argent à Athènes en 2004 et à Rio en 2016 et le bronze à Pékin en 2008. Pour cela, la Nordiste a soulevé une barre à 132 kg et est devancée de peu par la Brésilienne Mariana D'Andrea (137) et la Chinoise Xu Lili (134).Numéro 3 mondial des -90kg, le judoka français a parfaitement rectifié le tir pour monter sur le podium à Tokyo en ne laissant aucune chance au kazakh Zhanbota Amanzhol. Battu en demi-finale par l'Iranien Vahid Nouri, Latchoumanaya s'est bien repris en gagnant son match pour la 3eme place sur ippon, après une immobilisation au sol. A 21 ans, le jeune Français sera à suivre de près alors que Paris 2024 approche à grands pas. A noter, que c'est la 23eme médaille française dans ces Jeux Paralympiques.Pierre Fairbank fait forte impression.Malheureusement, ça ne passe pas sur la distance pour Nicolas Brignone. « J'étais encore en 48’’88 il n'y a pas si longtemps. Je suis surpris, agréablement surpris. Le niveau est serré, à part le premier qui est en dehors de notre sphère. Ça va être chaud pour la 2eme ou 3eme place. Je devais relâcher un peu, mais j'ai dû accélérer à la fin, je sentais que ça dépassait, que les autres revenaient », a par la suite confié Fairbank, en quête d'une 9eme médaille olympique à Tokyo, à L'Equipe.