Jeux Paralympiques : Mazur médaillé d'or en badminton en simple puis médaillé d'argent ensuite en double mixte

ET DE 54 MEDAILLES 🇫🇷🏸

Il n'y aura pas de doublé pour Lucas Mazur ! Le Français s'incline, avec Faustine Noel, en finale du double, face à la paire indonésienne Susanto/Oktila, 23-21, 21-17 #JeuxParalympiques







— francetvsport (@francetvsport) September 5, 2021

Mazur renversant en finale



🚨🇫🇷 OUIIII MONSIEUR !! 🔥 @lucasmazur9 devient le premier Champion Paralympique de l'histoire en SL4 au terme d'une remontée fabuleuse 🤩#AllezLesBleus | #Tokyo2020

— Equipe France (@EquipeFRA) September 5, 2021



MONSTRUEUX MAZUR 🇫🇷😍

Enorme Lucas Mazur qui renverse Suhas Yathiraj après avoir perdu le 1er set ! Le Français s'impose 15-21, 21-17, 21-15 et devient le premier champion paralympique de la catégorie #JeuxParalympiques







— francetvsport (@francetvsport) September 5, 2021

Bloqués à dix depuis la journée rêvée de vendredi (trois titres), les Bleus attendaient beaucoup de Lucas Mazur pour pouvoir boucler la compétition en apothéose. L'immense favori du tournoi de badminton ne les a pas déçus.Le tandem français a buté sur la dernière marche face à la paire indonésienne composée d'Harry Susanto et Leani Ratri Oktila (23-21, 21-17), récompensés après 36 minutes de jeu de leur domination sur cette finale du double mixte. La première de l'histoire, puisque le badminton n'avait encore jamais figuré au programme des Jeux Paralympiques avant ces Jeux de Tokyo qui ont donc couronné Lucas Mazur, devenu du même coup le tout premier champion paralympique de l'histoire de son sport, au même titre qu'il est le premier vice-champion du double mixte avec sa compatriote.Le jeune Tricolore de 23 ans déjà sacré champion du monde à deux reprises (en 2017 et 2019) a souffert néanmoins face à Suhas Yathiraj pour avoir le privilège ensuite de monter sur la plus haute marche du podium et de faire résonner une dernière fois la Marseillaise dans le ciel de Tokyo. L'Indien avait en effet mieux débuté la rencontre que notre représentant.« Je me suis replongé dans mes souvenirs. Dans ces moments-là, je recherche les moments forts, les moments d'amour avec ma famille, avec mon coach et mes amis. Cela m'a beaucoup aidé », avouait après-coup. « J'attendais ce moment depuis si longtemps. Aujourd'hui, j'étais le meilleur et je suis le champion paralympique. » La France pouvait difficilement mieux terminer ces Jeux Paralympiques.