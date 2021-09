Jeux Paralympiques : Léauté, porte-drapeau pour la cérémonie de clôture

Léauté, premier médaillé d'or français de ces Jeux

Stéphane Houdet, titré en tennis en double, et Sandrine Martinet, médaille d'argent en judo (-48 kg), avaient ouvert le bal, Alexandre Léauté baissera, lui, le rideau sur ces Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 reportés en 2021 qui ont vu l'équipe de France terminer avec 54 médailles dont 11 en or, Lucas Mazur ayant eu la bonne idée de monter lui aussi sur la plus haute marche du podium, ce dimanche - en simple, car en double mixte, aux côtés de Faustine Noël, il a dû se contenter de l'argent - alors que son sport le badminton n'avait encore jamais eu l'honneur de figurer au programme des Jeux Paralympiques., programmée ce dimanche à 13h00, heure de Tokyo. Un privilège presque évident tant Léauté a marqué ces Jeux Paralympiques de Tokyo.Le Breton concourant en catégorie MC2 (hémiplégie modérée) termine en effet ces Jeux avec une collection de médailles assez impressionnante.Pointure de sa discipline en dépit de ce jeune âge qui ne l'a pas empêché pour autant de de participer aux Mondiaux de Cascais et Milton l'année dernière ainsi que de ceux d'Emmen en 2019, Léauté a ainsi obtenu l'argent sur le contre-la-montre C1-3 et le bronze, à deux reprises, en terminant troisième du contre-la-montre C2 comme de la course en ligne C1-3. « A 20 ans, faire quatre médailles, je n’ai pas les mots, c’est juste fantastique », s'était réjouiaprès le dernier rendez-vous le concernant. Et voilà maintenant le sportif handisport victime d'un accident cérébral à sa naissance promu porte-drapeau de la délégation française pour la cérémonie de clôture.