Jeux Paralympiques : Le Cunff sacré sur la course en ligne, huitième médaille d'or pour les Bleus

Le titre paralympique pour Kevin Le Cunff 🇫🇷🔥

Nouvelle médaille d'or pour la France ! Kevin Le Cunff s'impose sur la course en ligne C4-5 après être parti à 2km de l'arrivée ! C'est la 8e médaille d'or française #JeuxParalympiques



Le Cunff : "J'étais venu pour gagner"



La Marseillaise pour Kevin Le Cunff 🇫🇷😍

Champion paralympique de cyclisme sur route C4-5, Kevin Le Cunff a reçu sa médaille d'or, la 8e pour la délégation française lors de ces #JeuxParalympiques pic.twitter.com/KcYPvCnbjS



Titré vendredi sur la course en ligne (C4-5),reportés en 2021. La cinquième déjà pour les Tricolores en cyclisme et la 49eme au total pour la délégation française. Le Cunff, ancien coureur du peloton professionnel né avec deux pieds bots et des mollets atrophiés, n'avait en revanche pas encore eu la chance, contrairement à beaucoup de ses compatriotes et coéquipiers de l'équipe de France de cyclisme, de goûter au podium. Et encore moins d'avoir le plaisir d'entendre la Marseillaise résonner pour lui (il avait dû se contenter de la quatrième place sur la poursuite sur route).Le natif de Paris, qui participe pour la première fois cette année aux Jeux Paralympiques, a porté son attaque juste avant la dernière difficulté du jour. Il occupait alors déjà la tête de la course, qu'il partageait avec l'autre fuyard de ce duo à l'avant l'Ukrainien Egor Dementyev. Ce dernier n'a rien pu faire sur l'accélération fulgurante de Le Cunff, qui l'emporte avec 22 secondes d'avance à l'arrivée. Après-coup, le héros français du jour en vélo a avoué qu'il avait senti que son camarade d'échappée n'était pas au mieux.« J'étais venu pour gagner. Même deuxième, ça ne m'intéressait pas (...) J'ai fait trois ans pro dans une ancienne carrière » Sa nouvelle l'a amené au sommet.