https://t.co/t936kXODVH



https://t.co/t936kXx2x7



Septième médaille pour le tennis de table français, la première en or ! Fabien Lamirault, déjà sacré champion paralympique en simple et en double à Rio il y a cinq ans, a de nouveau été titré en simple ce lundi, en battant le même adversaire qu'au Brésil, le Polonais Rafal Czuper. Au terme d'une finale passionnante, dans cette catégorie 2 réservée aux joueurs en fauteuil roulant dont le mouvement est fortement limité du milieu du tronc et des jambes, et à un niveau modéré des mains, le pongiste de 41 ans, handicapé depuis un accident de la route subi en 1998, s'est imposé en cinq sets et 42 minutes : 11-6, 12-14, 11-5, 7-11, 11-9.Quatre nageurs français se sont qualifiés pour des finales ce lundi, et un seul a décroché une médaille., déjà médaillé de bronze du 400m nage libre, a disputé la finale du 200m 4 nages de la catégorie S13 (déficients visuels) avec le troisième temps des séries (2'12"05).Il permet donc à la délégation française de remporter sa 28eme médaille (4 en or, 8 en argent, 16 en bronze) et donc d'égaler son score de Rio (9 en or, 5 en argent, 14 en bronze), alors qu'il reste encore six jours de compétition. L'objectif de 35 médailles reste largement réalisable pour les Bleus, actuellement 14eme au classement des médailles (12emes en 2016)., déjà médaillé d’argent sur le 400m nage libre, s’était qualifié pour la finale du 100m dos de la catégorie S9 (légère déficience de la coordination des bras et des jambes, faiblesse importante d’une jambe, ou absence de membres), avec le quatrième temps des séries (1'03"32). Mais il a de nouveau terminé quatrième de la finale, en 1'02"20, assez loin du Russe Mozgovoi, qui a battu le record paralympique en 1'01"65., légende de la natation paralympique française, disputait également une finale, sur le 200m nage libre de la catégorie S4 (mouvement du tronc et des jambes très limité, faiblesse des mains, ou absence de membres), après avoir signé le huitième chrono des séries en 3'14"09. Mais il a terminé huitième et dernier, en 3'14"81, bien loin de l'Israélien Dadaon, qui a battu le record du monde en 2'44"84.était quant à lui présent en finale du 50m papillon dans la catégorie S6 (coordination modérément limitée d'un côté du corps, très limitée du bas du tronc et des jambes, nageurs de petite taille, ou absence de membres), après avoir réussi le cinquième temps des séries en 32"76. Mais comme Didier, il a terminé au pied du podium, le jour de ses 26 ans, en finissant sa course en 32"29. Le titre est revenu au Chinois Wang, en 30"81.s’est qualifié pour la finale du 1500m en fauteuil en terminant troisième de sa série en 3'03"48.disputera lui aussi une finale, celle du 400m de la catégorie T20 (déficients intellectuels), après avoir fini deuxième de sa série en 48"85.Nouvelle défaite pour l’équipe de France masculine de cécifoot. Battus 4-0 dimanche par le Japon, les Bleus ont été battus 1-0 par la Chine ce lundi, encaissant un but de Ruiming Zhu à la 37eme minute. Avec zéro point, la France est éliminée de la course aux demi-finales avant même d’affronter mardi le cador du groupe A, le Brésil, qui a dominé la Chine 3-0 et le Japon 4-0.a terminé septième de la finale du tir à la carabine 10m dans la catégorie SH1 (forte limitation de mouvement du tronc et des jambes, ou absence de membres inférieurs), dont la médaille d’or est revenue au Chinois Dong.disputait quant à lui la finale du tir à la carabine 10m dans la catégorie SH2 (limitation de mouvement des bras, du tronc et des jambes, ou uniquement des bras) après avoir terminé huitième des qualifications. Il a pris la cinquième place, avec 188,6 points, s'inclinant en play-offs contre l'Ukrainien Kovalchuk pour la quatrième place. Le titre est revenu au Suédois Jonsson, avec 252,8 points, nouveau record paralympique. Kevin Liot et Alain Quittet, treizième, avaient été éliminés en qualifications.Dernière Française en lice dans le tableau féminin,a été éliminée en huitièmes de finale par la Néerlandaise van Koot, tête de série n°3 (6-3, 6-0). Tout va bien en revanche du côté du tableau masculin où, à quelques minutes d'intervalle,, tête de série n°6, et, tête de série n°7, ont décroché leur billet pour les quarts de finale. Houdet, porte-drapeau de la délégation française, a battu l'Espagnol de la Puente (n°11) sur le score de 6-3, 6-0 en 1h20, et sera opposé à la tête de série n°1, le Japonais Kunieda, qui n'a perdu que deux jeux en deux matchs. Peifer, de son côté, a éliminé le Japonais Miki (n°12) sur le score de 6-2, 6-3 et 1h21 et affrontera le Britannique Hewett (n°2) pour une place dans le dernier carré.Seule Française en lice ce lundi,a été éliminée en quarts de finale de l’épreuve individuelle par la Britannique Paterson (141-139) après avoir battu la Chinoise Li en huitièmes en signant le record paralympique (145-138), qui a ensuite été amélioré par l’Italienne Sarti (146).Première victoire en trois matchs de poules pouren boccia, cette discipline apparentée à la pétanque réservée aux athlètes atteints de handicap moteur grave. Le Français de 27 ans a battu la Grecque Anna Ntenta sur le score de 4-2. Malheureusement, cela ne lui suffira pas à aller plus loin dans la compétition.Dans l'épreuve de dressage style libre de la catégorie Grade III (déficience très élevée du mouvement du bas du tronc et des jambes et coordination modérément limitée d'un côté du corps, ou absence de membres),, sur son cheval Swing Royal, n'a pu faire mieux que huitième, avec 70,187 points, alors que la médaille d'or est revenue au Danois Jorgensen, avec 84,347 points.