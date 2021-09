Cyclisme

Marie Patouillet, spécialiste de la piste, remporte une nouvelle médaille en bronze, en course sur route C4-5 (les coureurs C4-5 ont une déficience de la coordination à un faible niveau d’un côté du corps ou des jambes, à un niveau modéré d’une jambe, ou l'absence de membres), au terme d'une course disputée dans des conditions très difficiles. C'est également un nouveau podium pour Alexandre Léauté. Le jeune Français, quelques minutes après Patouillet, a su devancer ses adversaires, pour se parer de bronze en cyclisme sur route C1-3 (les coureurs C1-3 ont des troubles de la coordination et du mouvement d’un niveau faible à un niveau élevé, et à divers degré l’absence de membres). Le Tricolore a su régler le peloton, au sprint, derrière les deux Britanniques de tête. Enfin, pour clôturer cette journée en cyclisme, Riadh Tarsim, Florian Jouanny et Loïc Vergnaud ont pris une très belle médaille d'argent par équipes H1-5 (cyclistes à main ayant le mouvement du tronc et des jambes limité de niveau faible à important, ou l'absence de membres).

Natation

Et une médaille de bronze de plus ! Florent Marais, en 100m dos S10 (nageurs ayant une limitation de mouvement des jambes à un faible niveau, une limitation de mouvement modérée de l'articulation de la hanche ou des pieds, et à un degré élevé d’un pied, ou l’absence d’une partie de membre), avait pris, au préalable la deuxième place lors de sa série. En finale, le Tricolore a réalisé un incroyable dernier 50m pour terminer troisième. De son côté, Claire Supiot a terminé cinquième de sa série du 100m papillon S9 (nageurs ayant une légère déficience de la coordination des bras et des jambes, une faiblesse importante d’une jambe, ou l'absence de membres). La Française était de la partie pour la finale où elle s'est classée huitième. En 100m dos S10 (nageurs ayant une limitation de mouvement des jambes à un faible niveau, une limitation de mouvement modérée de l'articulation de la hanche ou des pieds, et à un degré élevé d’un pied, ou l’absence d’une partie de membre), chez les dames, Anaëlle Roulet, qui effectuait son entrée en lice dans la compétition, a pris la deuxième place de sa série, en 1:10.70 et sera également du rendez-vous de la finale, tout comme Emeline Pierre. Lors de cette fameuse finale, elles ont pris respectivement les 5eme et 8eme places. En 100m dos S14 (nageurs ayant une déficience intellectuelle), en revanche, Nathan Maillet ne disputera pas la finale, après avoir coincé lors des séries. Le Français avait pourtant de grandes ambitions. Pas de finale non plus pour David Smetanine en 50m nage libre S4 (nageurs ayant le mouvement du tronc et des jambes très limité, et à ceux qui ont également une faiblesse des mains, ou l'absence de membres). Le Français s'est contenté du troisième temps de sa série en 42.68.

Boccia

Football à 5

L'équipe de France de football à 5 en a terminé avec son tournoi, avec une huitième place finale, après sa défaite, sur le score de 3-2, contre la Thaïlande.

Athlétisme

Mandy François-Elie, engagée en finale du 100m T37 (athlètes dont le mouvement et la coordination sont modérément limités d'un côté du corps), n'a pas pu faire mieux que quatrième. Le podium était hors de portée. En saut en longueur T37, Valentin Bertrand a pris la huitième place du concours, avec un saut mesuré à 5,80m. 1/2 en 800m T53 (ceux qui pratiquent de l’athlétisme en fauteuil roulant dont le mouvement est très limité du tronc et des jambes), puisque Pierre Fairbank s'est qualifié, au temps, pour la finale, mais pas Nicolas Brignone, malgré un temps de 1.46.85. En 800m T54 (ceux qui pratiquent de l’athlétisme en fauteuil roulant qui ont le plein usage du corps avec une déficience moyenne ou forte du mouvement des jambes, ou l'absence de jambes), Julien Casoli est passé au temps, malgré sa septième place en séries, et il verra la finale.

Badminton

Lucas Mazur, qui disputait son premier match de poule, n'a rencontré aucune difficulté pour s'imposer face à l'Indonésien Susanto Hary. Le Français sera également de la partie pour son deuxième match de double, en poule, avec Faustine Noël. A l'occasion de son entrée en lice, en WH2 (joueurs avec une limitation modérée de mouvement du côté du corps, modérée ou considérable du bas du tronc et des jambes, ou l'absence de membres), Thomas Jaboks n'a rien pu faire contre Ho Yuen Chan, numéro deux mondial. Pour ses débuts en poule, en WH1 (joueurs ayant une limitation considérable de mouvement d'un côté du corps jusqu’au milieu du tronc et des jambes. Certains sont également limités du tronc et des bras à un niveau faible, ou l'absence de membres), David Toupe a perdu contre le Japonais Osamu Nagashima. En SU5 (joueurs ayant une légère limitation de mouvement d’un bras, une limitation considérable de mouvement du bras qui ne joue pas, ou l’absence d’une partie de membre), Méril Loquette n'a pas réussi à prendre le dessus sur le numéro un mondial Anrimushti Dheva. Il lui reste encore un match de poule à disputer et la victoire est impérative.

Canoë

Rémy Boulle a pris la deuxième place de sa série en 200m KL1 (pagayeurs ayant un fonctionnement du tronc et des jambes très limité). Par conséquent, le Français a validé sa qualification pour les demi-finales. De son côté, Nelia Barbosa verra la finale. La Française a devancé, au sprint final, la Polonaise pour arracher son précieux sésame, en séries du canoë 200m KL3 (pagayeurs ayant un fonctionnement d’une jambe à un degré modéré, et d’un pied et de la cheville à un degré très limité, ou l'absence de membres). Eddie Potdevin sera également du rendez-vous de la finale, en 200m VL3 (pagayeurs ayant le mouvement du bas du tronc et des jambes légèrement limité, le mouvement d'une jambe modérément limité, ou l'absence de membres), après avoir mené sa course.

Taekwondo

Pour la première fois, les Jeux Paralympiques accueillent du para taekwondo. Âgé de 40 ans, Bopha King, dans la catégorie K44 (taekwondoistes dont la coordination d'un côté du corps est limitée à un faible degré, à un degré élevé d’un bras ou d’un pied et d’une cheville, ou l'absence d'une partie des bras), faisait son entrée en lice. Le Français a cédé contre l'Egyptien Elzayat (20-10) et doit désormais passer par les repêchages. Un début de repêchage parfaitement bien négocié, puisque le Tricolore est de retour dans la course à la médaille, après son succès (37-24) contre Zukhriddin Tokhirov.

Tir sportif

