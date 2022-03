Jeux Paralympiques : Daviet et Chalençon se ratent, première journée sans médaille

Chalençon se rate, l'Ukraine cartonne



⛷️ Imbattable, l'Ukrainien Vitaliy Lukyanenko s'est largement imposé sur le 10 km

🇺🇦 Un podium très symbolique puisque les médaillés d'argent et de bronze sont ses compatriotes, Kovalevskyi et Suiarko #Jeuxparalympiques #Beijing2022

▶ Suivez le direct : https://t.co/YTsYgEKddM pic.twitter.com/wOtlBjrj4l

— francetvsport (@francetvsport) March 8, 2022

TABLEAU DES MEDAILLES (APRES 4 JOURS SUR 9)

1- Chine : 27 médailles (8 en or, 8 en argent, 11 en bronze)

France : 5 (3, 1, 1)

Le programme du jour était moins chargé que d'habitude aux Jeux Paralympiques de Pékin, et cela se voit sur le bilan de la délégation française qui, pour la première fois depuis le coup d'envoi de la compétition samedi, n'a pas remporté la moindre médaille. Il faut dire que le ski alpin, grand pourvoyeur de médailles tricolores, faisait relâche en ce mardi, uniquement consacré au biathlon, au curling et au hockey, sachant que la France n'est pas représentée dans ces deux dernières disciplines.Benjamin Daviet (32 ans), le porte-drapeau de la délégation française, a pris la sixième place de cette épreuve dont il était le champion paralympique en titre, dans la catégorie debout (il a perdu l'usage d'un genou suite à une maladie nosocomiale). Le natif d'Annecy a commis quatre fautes au tir et est arrivé à 2'41 du vainqueur, le Canadien Arendz, titré devant l'Ukrainien Vovchynskyi et le Kazakh Gerlits.Cela s'est encore moins bien passé pour Anthony Chalençon (31 ans), dans la catégorie des déficients visuels. Le natif d'Evian, qui avait terminé cinquième sur cette distance en 2018 à Pyeongchang, a cette fois fini neuvième. "Dans un jour sans", comme il l'a confié à l'issue de la course, le biathlète a notamment vécu un cauchemar au tir, avec 12 fautes sur 20 tirs, dont un terrible 0/5 sur le dernier tirL'Ukraine, grand pays de para-biathlon, a d'ailleurs réussi un razzia ce mardi, avec 9 médailles supplémentaires ! La France reste quant à elle cinquième du classement.2- Ukraine : 17 (6, 7, 4)3- Canada : 13 (5, 2, 6)4- Japon : 6 (3, 1, 2)5-...