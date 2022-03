Jeux Paralympiques : Daviet décroche l'or en ski de fond sprint

🇫🇷 BENJAMIN DAVIET CHAMPION PARALYMPIQUE 🥇

Et de quatre pour l'équipe de France ! Ce mercredi, lors de cette édition 2022 des Jeux Paralympiques de Pékin en Chine, le Français Benjamin Daviet, porte-drapeau de l'équipe de France à l'occasion de la cérémonie d'ouverture,La première en ce qui le concerne, dans la discipline du ski de fond sprint, en catégorie debout. Le Tricolore, originaire de la ville d'Annecy dans le département de la Haute-Savoie, décroche donc un quatrième médaille d'or pour les Bleus, après s'être imposé du côté de Zhangjiakou, sur une piste où le soleil était bel et bien présent.Une sixième médaille en tout. A l'arrivée, Daviet a devancé l'Allemand Marco Maier ainsi que l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi.En effet, pas plus tard que la veille, il n'avait alors terminé que sixième à l'occasion de la discipline du biathlon moyenne distance. Une véritable déception pour lui. Grâce à ses six médailles, dont quatre en or, l'équipe de France occupe la quatrième place du classement des pays.