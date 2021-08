Jeux Paralympiques : Alexandre Léauté sacré en cyclisme sur piste

Cyclisme sur piste



🇫🇷🚴 : Première médaille d'or pour la France !

Incroyable performance du Français Alexandre Leaute qui pulvérise le record paralympique avec un temps de 3'31''478 en finale de la poursuite C2 🥇



▶ Suivez le direct des Jeux paralympiques : https://t.co/hxuki9cumu pic.twitter.com/xbQ5RMnX5E



— francetvsport (@francetvsport) August 26, 2021

Troisième médaille pour la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo, et première en or ! Alexandre Léauté a fait retentir la première Marseillaise dans la capitale japonaise, en étant sacré en poursuite individuelle 3000m dans le Vélodrome d'Izu. Celui qui fêtera ses 21 ans en octobre a réussi une journée parfaite, avec un record du monde en qualifications, et un autre battu en finale ! Victime d'un AVC à la naissance, qui lui a fait perdre 95% de la puissance de sa jambe droite, Alexandre Léauté dispute ses premiers Jeux, dans la catégorie C2, et espère bien faire le plein de médailles, lui qui participera également au kilomètre.Léauté pensait alors affronter en finale Ewoud Vromant, qui avait battu son record juste après, mais le Belge a été disqualifié et son record a été annulé, en raison d'une selle non conforme. Le Français a donc retrouvé Hicks, qui avait signé le deuxième temps, en finale, et il l'a dominé sans aucun problème, battant son propre record du monde en 3'31"478, avec près de quatre secondes d'avance sur son adversaire ! Voilà donc la première médaille d'or française, qui replace les Bleus à la dixième place du classement ! Deux autres Français étaient engagés ce jeudi sur la piste du Vélodrome d’Izu, sur le kilomètre dans la catégorie C4 (légers troubles de la coordination d'un côté du corps, du bas du dos, et des jambes, ou absence de membres).a pris la sixième place en 1'05"348 etla huitième place en 1'06"357, alors que la médaille d’or est revenue à l’Espagnol Alfonso Cabello Llamas, qui a battu le record du monde en 1'01"557.