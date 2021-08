Jeux Paralympiques : Alexandre Léauté remet ça, Sandrine Martinet en finale

Cyclisme sur piste

Judo

En trois jours, la délégation française aura ramené trois médailles du Vélodrome d'Izu. Et deux d'entre elles sont à mettre à l'actif d'Alexandre Léauté. Le pistard de 20 ans a décroché la médaille d'argent sur l'épreuve du kilomètre ce vendredi. En 1'05''031, il a occupé pendant quelques minutes la tête du classement. Mais le concurrent chinois Zhangyu Li s'est élancé juste après lui et a retranché un peu plus d'une seconde au chrono du Breton.. Il a amélioré de plus de six secondes la marque de référence mondiale établie en janvier 2020. Après l'or sur la poursuite individuelle 3 000m et l'argent sur l'épreuve du kilomètre, l'athlète qui souffre d'hémiplégie du côté droit peut espérer décrocher une troisième médaille paralympique : il est engagé ce samedi sur la vitesse par équipes. Suffisant pour permettre à la délégation tricolore de maintenir le rythme d'une médaille par jour en cyclisme sur piste ?Aux Jeux Paralympiques, la délégation française terminera la première journée des épreuves de judo avec une médaille. Sandrine Martinet est qualifiée pour la finale de la catégorie des -48kg. C'est la quatrième fois qu'elle y arrive après Athènes 2004, Pékin 2008 et Rio 2016.Si elle l'emporte, la native de Paris conservera le titre paralympique remporté il y a cinq ans. Pour arriver jusque-là, elle a remporté son quart de finale face à la Chinoise Liqing Li grâce à une immobilisation puis a remis ça face à l'Ukrainienne Yuliia Ivanytska en demi-finales.