Jeux olympiques : Pour son logo, Los Angeles 2028 fait dans l'inédit

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a

— LA28 (@LA28) September 1, 2020

Huit ans avant la cérémonie d'ouverture, les Jeux olympiques de Los Angeles ont fait sensation. Ce mardi, le comité d'organisation des JO 2028 a dévoilé son identité visuelle.Pour ces Jeux olympiques prévus aux Etats-Unis, différents logos vont être utilisés. Un moyen d'illustrer les différents visages de la cité des Anges. « Chaque quartier, chaque personne a sa propre identité et sa propre histoire avec Los Angeles. LA28 mettra en valeur la créativité collective de notre communauté et célébrera la diversité qui nous rend forts. » a expliqué Caser Wasserman, le président de LA28.Des athlètes, des célébrités ou des entrepreneurs ont été sollicités pour symboliser la créativité de la ville à travers 26 logos. La base est la même à chaque fois, les initiales LA au-dessus du nombre 28. Seule la lettre A a été modifiée. Chaque participant à la confection du logo a eu le champ libre pour exprimer sa vision de Los Angeles à travers cette lettre. Le résultat est coloré et résolument moderne.D'autres créations pourraient voir le jour dans les huit années à venir pour prouver à quel point Los Angeles et les Jeux olympiques qui vont y être organisés sont uniques.