Jeux Olympiques : Le tableau messieurs complet

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (Japon, tournoi olympique, surface dure)

Tenant du titre : Andy Murray (GBR)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Dellien (BOL)

Struff (ALL) - Monteiro (BRE)

Musetti (ITA) - Millman (AUS)

Sousa (POR) - Davidovich Fokina (ESP, n°16)



Monfils (FRA, n°10) - Ivashka (BIE)

Kukushlin (KAZ) - Coria (ARG)

Gombos (SLQ) - Giron (USA)

Nishikori (JAP) - Rublev (RUS, n°5)



Zverev (ALL, n°4) - Lu (TAI)

Galan (COL) - Safwat (EGY)

Basilashvili (GEO) - Carballes Baena (ESP)

Daniel (JAP) - Sonego (ITA, n°13)



Karatsev (RUS, n°11) - Paul (USA)

Chardy (FRA) - Barrios (CHI)

Cerundolo (ARG) - Broady (GBR)

Fucsovics (HON) - Hurkacz (POL, n°7)



Schwartzman (ARG, n°8) - Varillas (PER)

Machac (RTC) - Sousa (POR)

Klein (SLQ) - Duckworth (AUS)

Nishioka (JAP) - Khachanov (RUS, n°12)



Humbert (FRA) - Andujar (ESP)

Majchrzak (POL) - Kecmanovic (SER)

Kwon (COR) - Tiafoe (USA)

Kohlschreiber (ALL) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Carreno Busta (ESP) - Sandgren (USA)

Cilic (CRO) - Menezes (BRE)

Koepfer (ALL) - Bagnis (ARG)

Murray (GBR) - Auger-Aliassime (CAN, n°9)



Fognini (ITA, n°15) - Sugita (JAP)

Gerasimov (BIE) - Simon (FRA)

Nagal (IND) - Istomin (OUZ)

Bublik (KAZ) - Medvedev (RUS, n°2)