Jeux Olympiques : Le Mexique humilie les Bleus

On s'attendait à une meilleure entrée en lice de la France dans le tournoi olympique masculin de football des JO 2021. Les Bleus affrontaient le Mexique à Tokyo, pour le compte de la première journée du groupe A et ont grandement déçu. La première période a été équilibrée, mais pas très enthousiasmante en termes ludiques. Gignac (28e) et Nordin (30e) ont été dangereux pour les Français, alors que Sagnan a dû sauver sur sa ligne devant Vega et que le virevoltant Lainez a posé des soucis à l'arrière-garde tricolore. Malgré une légère supériorité mexicaine dans le jeu, tout restait encore ouvert au repos.

Ouverture du score pour le Mexique (46')



Mais le Mexique a su saisir sa chance le premier dans le second acte, en ouvrant la marque par Vega peu après le retour des vestiaires. Ce dernier profitait d'un centre de l'intenable Diego Lainez pour placer une tête piquée qui faisait mouche. 1-0 (47e), puis bientôt 2-0, suite à un service de Carlos Rodriguez pour Sebastian Cordova qui trompait Benardoni du gauche. Gignac réduisait la marque sur penalty suite à une faute obtenue par Kolo Muani dans la surface adverse (69e), mais Antuna permettait au Mexique de creuser l'écart sur une frappe qui rentrait après avoir heurté le poteau de Bernardoni (80e), avant qu'Aguirre ne crucifie les Bleus en toute fin de match. 4-1, score final, entrée en lice catastrophique pour les hommes de Sylvain Ripoll...