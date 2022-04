Jeux Olympiques : Le CIO encourage les Fédérations à imposer un âge minimum

La Fédération de patinage a pris les devants

Des médaillées olympiques en skateboard âgées de 13 ans, une patineuse contrôlée positive et en détresse sur la glace à 15 ans… Les deux dernières éditions des Jeux Olympiques, à Tokyo l’été dernier et à Pékin cet hiver, ont mis en avant les problèmes que pouvait poser le fait qu’il n’y avait pas d’âge minimum pour participer aux JO. Mais cela pourrait changer. Vendredi, dans le cadre de sa commission exécutive (qui a notamment détaillé le programme précis des Jeux de Paris en 2024), le Comité international olympique a fait savoir qu’il encourageait les Fédérations internationales à imposer un âge minimum pour participer aux JO. «», indique le CIO dans un communiqué. Imposer un âge minimum commun à tous les sports est impossible, en raison de la disparité entre chaque discipline, qui nécessite plus ou moins de maturité physique, donc chaque Fédération est donc invitée à fixer une limiter, qui permettrait d'éviter les polémiques.La Fédération internationale de patinage, mise en cause suite à "l'affaire Valieva à Pékin" (la patineuse russe de 15 ans avait été contrôlée positive à un produit interdit avant Noël, mais cela ne s'est su qu'au début des JO, mais après avoir été autorisée à concourir par le Tribunal arbitral du sport, elle a complètement craqué pendant le programme libre, chutant à plusieurs reprises et finissant en larmes), a d'ores et déjà pris les devants en mettant à l'ordre du jour de son prochain Congrès le relèvement de l'âge minimum de la catégorie seniors de 15 à 17 ans.et cela en avait choqué certains, d'autant que la présence des familles était interdite en raison de la pandémie de coronavirus. Les prochains JO, à Paris dans un plus de deux ans, pourraient donc marquer un tournant si les Fédérations s'emparent du problème de l'âge de minimum.